Четыре человека погибли в ДТП в Каслинском районе

В Каслинском районе Челябинской области устанавливаются обстоятельства ДТП с четырьмя погибшими. Авария произошла на 37-м километре дороги «Тюбук-Усть-Багаряк». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
«ДТП зафиксировано 14 июля в 11:20. По предварительным данным, водитель Lada Vesta, поворачивая с главной дороги на второстепенную, не уступил встречному автомобилю Chevrolet Niva, — рассказали в ведомстве.
В результате аварии водитель «Лады» и двое пассажиров, 2003 и 1999 годов рождения, скончались на месте происшествия, а 17-летний подросток умер в больнице. Водитель Niva 1972 года рождения и двое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Ведется проверка обстоятельств произошедшего.
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