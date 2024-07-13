13 июля 2024

Четыре человека погибли в ДТП в Каслинском районе

В Челябинской области произошло ДТП с четырьмя погибшими
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Медики оказывают помощь пострадавшим в ДТП в Каслинском районе (архивное фото) Фото:

В Каслинском районе Челябинской области устанавливаются обстоятельства ДТП с четырьмя погибшими. Авария произошла на 37-м километре дороги «Тюбук-Усть-Багаряк». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

«ДТП зафиксировано 14 июля в 11:20. По предварительным данным, водитель Lada Vesta, поворачивая с главной дороги на второстепенную, не уступил встречному автомобилю Chevrolet Niva, — рассказали в ведомстве.

В результате аварии водитель «Лады» и двое пассажиров, 2003 и 1999 годов рождения, скончались на месте происшествия, а 17-летний подросток умер в больнице. Водитель Niva 1972 года рождения и двое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Ведется проверка обстоятельств произошедшего.

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В Каслинском районе Челябинской области устанавливаются обстоятельства ДТП с четырьмя погибшими. Авария произошла на 37-м километре дороги «Тюбук-Усть-Багаряк». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области. «ДТП зафиксировано 14 июля в 11:20. По предварительным данным, водитель Lada Vesta, поворачивая с главной дороги на второстепенную, не уступил встречному автомобилю Chevrolet Niva, — рассказали в ведомстве. В результате аварии водитель «Лады» и двое пассажиров, 2003 и 1999 годов рождения, скончались на месте происшествия, а 17-летний подросток умер в больнице. Водитель Niva 1972 года рождения и двое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Ведется проверка обстоятельств произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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