Занять место главного свердловского прокурора Бориса Крылова в случае его отставки, которая сейчас обсуждается в силовой среде, может Роман Прасков — прокурор Ростовской области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к прокуратуре.
«Сотрудники [свердловской] прокуратуры уже начали наводить справки на Праскова. И всерьез опасаются его назначения: про него говорят, что жесткий, очень требовательный — заставляет работать по выходным», — передал настроения собеседник. Оперативно связаться с пресс-службой ростовской прокуратуры не удалось — на звонок корреспондента там не ответили. В ведомство направлен запрос, ответ будет опубликован, как только поступит.
О том, что Крылов может уйти в отставку, URA.RU сообщило вечером 22 июля. Якобы о своих планах он уже проинформировал узкий круг подчиненных. По одной версии, Крылов может стать одним из замов генпрокурора РФ, по другой — его якобы рассматривают на должность уральского полпреда президента РФ. В то же время в пресс-службе свердловской прокуратуры заявляют, что информация о возможном уходе начальника «абсолютно не соответствует действительности».
В органах прокуратуры Крылов служит с 1997 года. В 2016-м стал первым зампрокурора Хакасии. Через три года перевелся в Новосибирскую область, где занимал аналогичную должность. В прокуратуру он возглавил в мае 2021-го.
Прасков пришел на службу в 2006-м. Через десять лет стал зампрокурора Брянской области. В 2018-м получил повышение, став прокурором Тульской области. Ростовской прокуратурой Прасков руководит с 2021-го. Награжден именным офицерским кортиком, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими госнаградами.
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