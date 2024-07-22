«Заставляет работать по выходным»: назван первый кандидат на место свердловского прокурора. Фото

Прокурором Свердловской области может стать Роман Прасков

22 июля 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

Смену руководства в прокуратуре обсуждают уже несколько дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Занять место главного свердловского прокурора Бориса Крылова в случае его отставки, которая сейчас обсуждается в силовой среде, может Роман Прасков — прокурор Ростовской области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к прокуратуре. «Сотрудники [свердловской] прокуратуры уже начали наводить справки на Праскова. И всерьез опасаются его назначения: про него говорят, что жесткий, очень требовательный — заставляет работать по выходным», — передал настроения собеседник. Оперативно связаться с пресс-службой ростовской прокуратуры не удалось — на звонок корреспондента там не ответили. В ведомство направлен запрос, ответ будет опубликован, как только поступит. Новость по теме Главному свердловскому прокурору Крылову прочат переезд О том, что Крылов может уйти в отставку, URA.RU сообщило вечером 22 июля. Якобы о своих планах он уже проинформировал узкий круг подчиненных. По одной версии, Крылов может стать одним из замов генпрокурора РФ, по другой — его якобы рассматривают на должность уральского полпреда президента РФ. В то же время в пресс-службе свердловской прокуратуры заявляют, что информация о возможном уходе начальника «абсолютно не соответствует действительности». В органах прокуратуры Крылов служит с 1997 года. В 2016-м стал первым зампрокурора Хакасии. Через три года перевелся в Новосибирскую область, где занимал аналогичную должность. В прокуратуру он возглавил в мае 2021-го. Прасков пришел на службу в 2006-м. Через десять лет стал зампрокурора Брянской области. В 2018-м получил повышение, став прокурором Тульской области. Ростовской прокуратурой Прасков руководит с 2021-го. Награжден именным офицерским кортиком, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими госнаградами. Роману Праскову 45 лет Фото: официальный сайт прокуратуры Ростовской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Занять место главного свердловского прокурора Бориса Крылова в случае его отставки, которая сейчас обсуждается в силовой среде, может Роман Прасков — прокурор Ростовской области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к прокуратуре. «Сотрудники [свердловской] прокуратуры уже начали наводить справки на Праскова. И всерьез опасаются его назначения: про него говорят, что жесткий, очень требовательный — заставляет работать по выходным», — передал настроения собеседник. Оперативно связаться с пресс-службой ростовской прокуратуры не удалось — на звонок корреспондента там не ответили. В ведомство направлен запрос, ответ будет опубликован, как только поступит. О том, что Крылов может уйти в отставку, URA.RU сообщило вечером 22 июля. Якобы о своих планах он уже проинформировал узкий круг подчиненных. По одной версии, Крылов может стать одним из замов генпрокурора РФ, по другой — его якобы рассматривают на должность уральского полпреда президента РФ. В то же время в пресс-службе свердловской прокуратуры заявляют, что информация о возможном уходе начальника «абсолютно не соответствует действительности». В органах прокуратуры Крылов служит с 1997 года. В 2016-м стал первым зампрокурора Хакасии. Через три года перевелся в Новосибирскую область, где занимал аналогичную должность. В прокуратуру он возглавил в мае 2021-го. Прасков пришел на службу в 2006-м. Через десять лет стал зампрокурора Брянской области. В 2018-м получил повышение, став прокурором Тульской области. Ростовской прокуратурой Прасков руководит с 2021-го. Награжден именным офицерским кортиком, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими госнаградами.