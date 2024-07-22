Главному свердловскому прокурору Крылову прочат переезд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие гостей на 15-летие СК. Екатеринбург, крылов борис
Борис Крылов срочно поменял планы на отпуск Фото:

Прокурор Свердловской области Борис Крылов, скорую отставку которого обсуждают подчиненные, может быть назначен заместителем генпрокурора РФ. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. Второй собеседник агентства озвучил иную версию.

«Крылов, возможно, будет курировать [в Генпрокуратуре] Дальний Восток и Сибирь. До недавнего времени этот функционал был закреплен за Дмитрием Демешиным (15 мая был назначен врио губернатора Хабаровского края — прим. ред.)», — поделился первый источник.

Новость по теме
Главный свердловский прокурор готовится к отставке

По словам второго, Крылов может рассматриваться на позицию полпреда президента РФ в УрФО. При этом ранее URA.RU сообщало: действующий полпред Владимир Якушев может остаться в должности и после сентябрьских выборов. До этого основной была версия, что Якушев совершенно точно не будет совмещать посты полпреда и секретаря генсовета «Единой России» после Единого дня голосования. В то же время в свердловской прокуратуре скорый переход Крылова на другое место категорически опровергают.

Крылов, как писало URA.RU, 23 июля уйдет в отпуск. Прямо перед коллегией Генпрокуратуры РФ, что противоречит сложившимся внутриведомственным правилам. Прокуратуру Свердловской области Крылов возглавляет с мая 2021 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокурор Свердловской области Борис Крылов, скорую отставку которого обсуждают подчиненные, может быть назначен заместителем генпрокурора РФ. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. Второй собеседник агентства озвучил иную версию. «Крылов, возможно, будет курировать [в Генпрокуратуре] Дальний Восток и Сибирь. До недавнего времени этот функционал был закреплен за Дмитрием Демешиным (15 мая был назначен врио губернатора Хабаровского края — прим. ред.)», — поделился первый источник. По словам второго, Крылов может рассматриваться на позицию полпреда президента РФ в УрФО. При этом ранее URA.RU сообщало: действующий полпред Владимир Якушев может остаться в должности и после сентябрьских выборов. До этого основной была версия, что Якушев совершенно точно не будет совмещать посты полпреда и секретаря генсовета «Единой России» после Единого дня голосования. В то же время в свердловской прокуратуре скорый переход Крылова на другое место категорически опровергают. Крылов, как писало URA.RU, 23 июля уйдет в отпуск. Прямо перед коллегией Генпрокуратуры РФ, что противоречит сложившимся внутриведомственным правилам. Прокуратуру Свердловской области Крылов возглавляет с мая 2021 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...