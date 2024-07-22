Главному свердловскому прокурору Крылову прочат переезд

22 июля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Борис Крылов срочно поменял планы на отпуск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокурор Свердловской области Борис Крылов, скорую отставку которого обсуждают подчиненные, может быть назначен заместителем генпрокурора РФ. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. Второй собеседник агентства озвучил иную версию. «Крылов, возможно, будет курировать [в Генпрокуратуре] Дальний Восток и Сибирь. До недавнего времени этот функционал был закреплен за Дмитрием Демешиным (15 мая был назначен врио губернатора Хабаровского края — прим. ред.)», — поделился первый источник. Новость по теме Главный свердловский прокурор готовится к отставке По словам второго, Крылов может рассматриваться на позицию полпреда президента РФ в УрФО. При этом ранее URA.RU сообщало: действующий полпред Владимир Якушев может остаться в должности и после сентябрьских выборов. До этого основной была версия, что Якушев совершенно точно не будет совмещать посты полпреда и секретаря генсовета «Единой России» после Единого дня голосования. В то же время в свердловской прокуратуре скорый переход Крылова на другое место категорически опровергают. Крылов, как писало URA.RU, 23 июля уйдет в отпуск. Прямо перед коллегией Генпрокуратуры РФ, что противоречит сложившимся внутриведомственным правилам. Прокуратуру Свердловской области Крылов возглавляет с мая 2021 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурор Свердловской области Борис Крылов, скорую отставку которого обсуждают подчиненные, может быть назначен заместителем генпрокурора РФ. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. Второй собеседник агентства озвучил иную версию. «Крылов, возможно, будет курировать [в Генпрокуратуре] Дальний Восток и Сибирь. До недавнего времени этот функционал был закреплен за Дмитрием Демешиным (15 мая был назначен врио губернатора Хабаровского края — прим. ред.)», — поделился первый источник. По словам второго, Крылов может рассматриваться на позицию полпреда президента РФ в УрФО. При этом ранее URA.RU сообщало: действующий полпред Владимир Якушев может остаться в должности и после сентябрьских выборов. До этого основной была версия, что Якушев совершенно точно не будет совмещать посты полпреда и секретаря генсовета «Единой России» после Единого дня голосования. В то же время в свердловской прокуратуре скорый переход Крылова на другое место категорически опровергают. Крылов, как писало URA.RU, 23 июля уйдет в отпуск. Прямо перед коллегией Генпрокуратуры РФ, что противоречит сложившимся внутриведомственным правилам. Прокуратуру Свердловской области Крылов возглавляет с мая 2021 года.