Главный свердловский прокурор готовится к отставке

Главный прокурор Свердловской области Борис Крылов, работающий в должности четвертый год, готовится к отставке. Об этом URA.RU рассказали два источника.
«Свои планы Крылов озвучил узкому кругу подчиненных», — поделился первый собеседник. Второй обратил внимание на деталь: Крылов экстренно уходит в отпуск.
Изначально, по данным собеседника, планировалось, что это произойдет в августе — сразу после коллегии Генпрокуратуры РФ, намеченной на 30 июля. «Внутренний политес таков, что среди руководителей областных управлений не принято уходить [в отпуск] до коллегии — главного события года. А у Крылова план поменялся. Он уйдет на три недели с 23 июля — после коллегии областной прокуратуры», — передал собеседник. В ведомстве заявили, что информация о возможном уходе Крылова «абсолютно не соответствует действительности».
В органах прокуратуры Крылов служит с 1997 года. В 2016-м он стал первым зампрокурора Хакасии. Через три года перевелся в Новосибирскую область, где занимал аналогичную должность. Прокуратуру Свердловской области Крылов возглавил в мае 2021-го. Имеет награды «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».
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