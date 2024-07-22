Главный свердловский прокурор готовится к отставке

Прокурору Свердловской области Крылову прочат скорый уход

22 июля 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Борис Крылов пришел в свердловскую прокуратуру в 2021 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главный прокурор Свердловской области Борис Крылов, работающий в должности четвертый год, готовится к отставке. Об этом URA.RU рассказали два источника. «Свои планы Крылов озвучил узкому кругу подчиненных», — поделился первый собеседник. Второй обратил внимание на деталь: Крылов экстренно уходит в отпуск. Изначально, по данным собеседника, планировалось, что это произойдет в августе — сразу после коллегии Генпрокуратуры РФ, намеченной на 30 июля. «Внутренний политес таков, что среди руководителей областных управлений не принято уходить [в отпуск] до коллегии — главного события года. А у Крылова план поменялся. Он уйдет на три недели с 23 июля — после коллегии областной прокуратуры», — передал собеседник. В ведомстве заявили, что информация о возможном уходе Крылова «абсолютно не соответствует действительности». В органах прокуратуры Крылов служит с 1997 года. В 2016-м он стал первым зампрокурора Хакасии. Через три года перевелся в Новосибирскую область, где занимал аналогичную должность. Прокуратуру Свердловской области Крылов возглавил в мае 2021-го. Имеет награды «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный прокурор Свердловской области Борис Крылов, работающий в должности четвертый год, готовится к отставке. Об этом URA.RU рассказали два источника. «Свои планы Крылов озвучил узкому кругу подчиненных», — поделился первый собеседник. Второй обратил внимание на деталь: Крылов экстренно уходит в отпуск. Изначально, по данным собеседника, планировалось, что это произойдет в августе — сразу после коллегии Генпрокуратуры РФ, намеченной на 30 июля. «Внутренний политес таков, что среди руководителей областных управлений не принято уходить [в отпуск] до коллегии — главного события года. А у Крылова план поменялся. Он уйдет на три недели с 23 июля — после коллегии областной прокуратуры», — передал собеседник. В ведомстве заявили, что информация о возможном уходе Крылова «абсолютно не соответствует действительности». В органах прокуратуры Крылов служит с 1997 года. В 2016-м он стал первым зампрокурора Хакасии. Через три года перевелся в Новосибирскую область, где занимал аналогичную должность. Прокуратуру Свердловской области Крылов возглавил в мае 2021-го. Имеет награды «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».