Челябинский агрохолдинг «Равис» отсудил миллионы рублей за транспортировку воды

Агрохолдинг «Равис» из села Рощино Сосновского района (Челябинская область) отсудил 2,8 миллиона рублей за транспортировку воды. Как следует из текста судебного решения, заплатить должен поставщик, компания «Лазурит».
«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „Лазурит“ в пользу ООО „Равис — птицефабрика Сосновская“ задолженность в размере 2,876 миллиона рублей», — отмечено в судебном решении (имеется в распоряжении URA.RU).
За три года восемь месяцев, с января 2020-го по август 2023 года, через водопровод «Рависа» было прокачано чуть больше миллиона кубометров воды. Задолженность полностью сформировалась в данный период. После выставленного в октябре 2023 года требования об оплате денег «Равис» не получил. Доставка воды, поступившей из Челябинска в Рощино по сетям «Рависа» и арендованным у него внутренним сетям до конечных потребителей, оказалась неоплаченной.
«Гарантирующим поставщиком на территории Рощинского сельского поселения в период оказания услуг является общество „Лазурит“. Точка границы эксплуатационной ответственности по поставке воды между организацией МУП „ПОВВ“ и абонентом „Лазурит“ является узел учета в поселке Рощино, расположенный на границе сетей общества „Равис — птицефабрика Сосновская“. Вместе с тем, договор между истцом и ответчиком до настоящего времени не заключен в связи с уклонением ответчика от его заключения», — выяснил суд.
Однако это не освободило «Лазурит» от ответственности. Оплатить услугу следует, заключил суд. Доказательств того, что это было сделано, нет. Доводы ответчика отклонены, требования агрохолдинга исполнены в полном объеме.
При подготовке информации URA.RU разослало запросы обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы получены не были.
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