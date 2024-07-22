22 июля 2024

В Екатеринбурге самые высокие зарплаты в металлургии у токарей

Авито Работа: больше всех в металлургии получают токари
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нижнесалдинский металлургический завод. Нижняя Салда, металлургия, огонь, завод, жар
Токарям в Екатеринбурге готовы платить 109,4 тысячи рублей Фото:

В Екатеринбурге в первом полугодии 2024 года самой высокооплачиваемой профессией металлургической промышленности, стали токари. Данными с URA.RU поделились в «Авито Работе», эксперты изучили предлагаемые зарплаты и рассказали, кому платят больше.

«Средняя предлагаемая зарплата для токарей в Екатеринбурге составляет 109,4 тысяч рублей, прирост в первом полугодии — 13%», — говорится в релизе. Второе место среди самых высокооплачиваемых профессий заняли сварщики — 91,4 тысячи в месяц (+21%), крановщикам готовы платить 85,1 тысячи рублей (+26%). Средняя предлагаемая заработная плата инженеров — 77,4 тысячи рублей (+18%), технологов — 76,2 тысячи рублей (+21%).

По словам директора категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Александра Сампетова, многие работодатели развивают программы профессионального обучения и повышения квалификации сотрудников для привлечения кадров в металлургическую промышленность. В первом полугодии 2024 года число вакансий с предложением этих возможностей выросло более чем в два раза для сварщиков и более чем в три раза — для слесарей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в первом полугодии 2024 года самой высокооплачиваемой профессией металлургической промышленности, стали токари. Данными с URA.RU поделились в «Авито Работе», эксперты изучили предлагаемые зарплаты и рассказали, кому платят больше. «Средняя предлагаемая зарплата для токарей в Екатеринбурге составляет 109,4 тысяч рублей, прирост в первом полугодии — 13%», — говорится в релизе. Второе место среди самых высокооплачиваемых профессий заняли сварщики — 91,4 тысячи в месяц (+21%), крановщикам готовы платить 85,1 тысячи рублей (+26%). Средняя предлагаемая заработная плата инженеров — 77,4 тысячи рублей (+18%), технологов — 76,2 тысячи рублей (+21%). По словам директора категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Александра Сампетова, многие работодатели развивают программы профессионального обучения и повышения квалификации сотрудников для привлечения кадров в металлургическую промышленность. В первом полугодии 2024 года число вакансий с предложением этих возможностей выросло более чем в два раза для сварщиков и более чем в три раза — для слесарей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...