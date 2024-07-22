В Екатеринбурге самые высокие зарплаты в металлургии у токарей

В Екатеринбурге в первом полугодии 2024 года самой высокооплачиваемой профессией металлургической промышленности, стали токари. Данными с URA.RU поделились в «Авито Работе», эксперты изучили предлагаемые зарплаты и рассказали, кому платят больше.
«Средняя предлагаемая зарплата для токарей в Екатеринбурге составляет 109,4 тысяч рублей, прирост в первом полугодии — 13%», — говорится в релизе. Второе место среди самых высокооплачиваемых профессий заняли сварщики — 91,4 тысячи в месяц (+21%), крановщикам готовы платить 85,1 тысячи рублей (+26%). Средняя предлагаемая заработная плата инженеров — 77,4 тысячи рублей (+18%), технологов — 76,2 тысячи рублей (+21%).
По словам директора категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Александра Сампетова, многие работодатели развивают программы профессионального обучения и повышения квалификации сотрудников для привлечения кадров в металлургическую промышленность. В первом полугодии 2024 года число вакансий с предложением этих возможностей выросло более чем в два раза для сварщиков и более чем в три раза — для слесарей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!