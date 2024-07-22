Общество Работа В Екатеринбурге самые высокие зарплаты в металлургии у токарей Авито Работа: больше всех в металлургии получают токари 23 июля 2024 в 10:53 Размер текста - 17 + Токарям в Екатеринбурге готовы платить 109,4 тысячи рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге в первом полугодии 2024 года самой высокооплачиваемой профессией металлургической промышленности, стали токари. Данными с URA.RU поделились в «Авито Работе», эксперты изучили предлагаемые зарплаты и рассказали, кому платят больше. «Средняя предлагаемая зарплата для токарей в Екатеринбурге составляет 109,4 тысяч рублей, прирост в первом полугодии — 13%», — говорится в релизе. Второе место среди самых высокооплачиваемых профессий заняли сварщики — 91,4 тысячи в месяц (+21%), крановщикам готовы платить 85,1 тысячи рублей (+26%). Средняя предлагаемая заработная плата инженеров — 77,4 тысячи рублей (+18%), технологов — 76,2 тысячи рублей (+21%). По словам директора категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Александра Сампетова, многие работодатели развивают программы профессионального обучения и повышения квалификации сотрудников для привлечения кадров в металлургическую промышленность. В первом полугодии 2024 года число вакансий с предложением этих возможностей выросло более чем в два раза для сварщиков и более чем в три раза — для слесарей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге в первом полугодии 2024 года самой высокооплачиваемой профессией металлургической промышленности, стали токари. Данными с URA.RU поделились в «Авито Работе», эксперты изучили предлагаемые зарплаты и рассказали, кому платят больше. «Средняя предлагаемая зарплата для токарей в Екатеринбурге составляет 109,4 тысяч рублей, прирост в первом полугодии — 13%», — говорится в релизе. Второе место среди самых высокооплачиваемых профессий заняли сварщики — 91,4 тысячи в месяц (+21%), крановщикам готовы платить 85,1 тысячи рублей (+26%). Средняя предлагаемая заработная плата инженеров — 77,4 тысячи рублей (+18%), технологов — 76,2 тысячи рублей (+21%). По словам директора категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Александра Сампетова, многие работодатели развивают программы профессионального обучения и повышения квалификации сотрудников для привлечения кадров в металлургическую промышленность. В первом полугодии 2024 года число вакансий с предложением этих возможностей выросло более чем в два раза для сварщиков и более чем в три раза — для слесарей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям