23 июля 2024

В ХМАО назвали самые прибыльные виды летнего бизнеса

«Авито Услуги»: жители ХМАО стали массово зарабатывать на рыбалке и походах
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на организацию рыбалки вырос более чем в 20 раз
Спрос на организацию рыбалки вырос более чем в 20 раз Фото:

Организация рыбалок и походов стала одной из наиболее прибыльных сфер летнего бизнеса по Ханты-Мансийскому автономному округу. Спрос и предложение по таким услугам в начале сезона вырос в несколько раз, сообщили URA.RU аналитики "Авито Услуг".

"Интерес югорчан к услугам по организации рыбалки вырос почти в 22 раза по сравнению с прошлым годом, а предложение увеличилось всего в 12 раз. Рыболовный туризм может стать прибыльным делом. Многие обращаются к гидам за организацией такого досуга, потому что не имеют своего снаряжения и необходимых навыков", — отмечается в исследовании. Также аналитики сообщили о значительном росте интереса к организации походов, который увеличился в 15 раз.

Помимо рыбалки и походов, в числе прибыльных видов бизнеса выделяются прокаты катамаранов, спрос на которые увеличился почти на 30%, и аренда сапбордов, популярность которой возросла в 3,7 раза. Особенно высок спрос на организацию водных сплавов по рекам, где за год интерес увеличился в 4 раза.

Ранее URA.RU рассказывало, каким услугами чаще всего пользуются югорские дачники. В первую очередь они уделяют внимание благоустройству и озеленению участков, а также уходом за садом и огородом.

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Организация рыбалок и походов стала одной из наиболее прибыльных сфер летнего бизнеса по Ханты-Мансийскому автономному округу. Спрос и предложение по таким услугам в начале сезона вырос в несколько раз, сообщили URA.RU аналитики "Авито Услуг". "Интерес югорчан к услугам по организации рыбалки вырос почти в 22 раза по сравнению с прошлым годом, а предложение увеличилось всего в 12 раз. Рыболовный туризм может стать прибыльным делом. Многие обращаются к гидам за организацией такого досуга, потому что не имеют своего снаряжения и необходимых навыков", — отмечается в исследовании. Также аналитики сообщили о значительном росте интереса к организации походов, который увеличился в 15 раз. Помимо рыбалки и походов, в числе прибыльных видов бизнеса выделяются прокаты катамаранов, спрос на которые увеличился почти на 30%, и аренда сапбордов, популярность которой возросла в 3,7 раза. Особенно высок спрос на организацию водных сплавов по рекам, где за год интерес увеличился в 4 раза. Ранее URA.RU рассказывало, каким услугами чаще всего пользуются югорские дачники. В первую очередь они уделяют внимание благоустройству и озеленению участков, а также уходом за садом и огородом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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