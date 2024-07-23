В ХМАО назвали самые прибыльные виды летнего бизнеса

Организация рыбалок и походов стала одной из наиболее прибыльных сфер летнего бизнеса по Ханты-Мансийскому автономному округу. Спрос и предложение по таким услугам в начале сезона вырос в несколько раз, сообщили URA.RU аналитики "Авито Услуг".
"Интерес югорчан к услугам по организации рыбалки вырос почти в 22 раза по сравнению с прошлым годом, а предложение увеличилось всего в 12 раз. Рыболовный туризм может стать прибыльным делом. Многие обращаются к гидам за организацией такого досуга, потому что не имеют своего снаряжения и необходимых навыков", — отмечается в исследовании. Также аналитики сообщили о значительном росте интереса к организации походов, который увеличился в 15 раз.
Помимо рыбалки и походов, в числе прибыльных видов бизнеса выделяются прокаты катамаранов, спрос на которые увеличился почти на 30%, и аренда сапбордов, популярность которой возросла в 3,7 раза. Особенно высок спрос на организацию водных сплавов по рекам, где за год интерес увеличился в 4 раза.
Ранее URA.RU рассказывало, каким услугами чаще всего пользуются югорские дачники. В первую очередь они уделяют внимание благоустройству и озеленению участков, а также уходом за садом и огородом.
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