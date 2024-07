Генконсульство Венгрии в Екатеринбурге перестало выдавать визы

24 июля 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Прием заявлений на визы приостановили по техническим причинам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Генконсульство Венгрии в Екатеринбурге приостановило подачу заявлений на получение визы типа C (краткосрочная въездная виза) с 23 июля по 20 августа. Информация об этом появилась на сайте дипмиссии. «Консульский отдел Венгрии в Екатеринбурге по техническим причинам не принимает заявления на получение визы типа C в Венгрию с 23 июля по 20 августа. Клиенты, заранее зарегистрировавшиеся на подачу заявлений, могут подать заявления на получение визы типа C в Венгрию в визовом центре VFS Global в соответствии с назначенным временем собеседования в генеральном консульстве Венгрии», — сказано в сообщении. Однако генконсульство продолжает в штатном режиме принимать заявления на получение визы типа C и D в Австрию, Данию и Словению. Отмечается, что за обслуживание в визовом центре взимается дополнительный сервисный сбор. Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге прекратило принимать заявления на выдачу национальных виз с 31 мая 2023-го. При этом визовые центры VisaMetric продолжают свою работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генконсульство Венгрии в Екатеринбурге приостановило подачу заявлений на получение визы типа C (краткосрочная въездная виза) с 23 июля по 20 августа. Информация об этом появилась на сайте дипмиссии. «Консульский отдел Венгрии в Екатеринбурге по техническим причинам не принимает заявления на получение визы типа C в Венгрию с 23 июля по 20 августа. Клиенты, заранее зарегистрировавшиеся на подачу заявлений, могут подать заявления на получение визы типа C в Венгрию в визовом центре VFS Global в соответствии с назначенным временем собеседования в генеральном консульстве Венгрии», — сказано в сообщении. Однако генконсульство продолжает в штатном режиме принимать заявления на получение визы типа C и D в Австрию, Данию и Словению. Отмечается, что за обслуживание в визовом центре взимается дополнительный сервисный сбор. Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге прекратило принимать заявления на выдачу национальных виз с 31 мая 2023-го. При этом визовые центры VisaMetric продолжают свою работу.