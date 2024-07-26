Якушев взял на контроль ликвидацию последствий прорыва дамбы в Карабаше

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев держит на контроле ликвидацию последствий смыва дамбы в результате обильных осадков в Карабаше Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.
«По предварительным данным, подтоплен один поселок. Ведется информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке», — сообщили в официальном telegram-канале полпредства. Принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. Развернуто два пункта временного размещения.
Смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу в Челябинской области. По ходу движения воды находятся четыре села, сообщали в ГУ МЧС. В Карабаше объявили режим ЧС из-за прорыва дамбы.
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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев держит на контроле ликвидацию последствий смыва дамбы в результате обильных осадков в Карабаше Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. «По предварительным данным, подтоплен один поселок. Ведется информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке», — сообщили в официальном telegram-канале полпредства. Принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. Развернуто два пункта временного размещения. Смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу в Челябинской области. По ходу движения воды находятся четыре села, сообщали в ГУ МЧС. В Карабаше объявили режим ЧС из-за прорыва дамбы.