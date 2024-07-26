26 июля 2024

Якушев взял на контроль ликвидацию последствий прорыва дамбы в Карабаше

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет по молодежной политике УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Якушев следит за ситуацией с ЧП в Карабаше Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев держит на контроле ликвидацию последствий смыва дамбы в результате обильных осадков в Карабаше Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

«По предварительным данным, подтоплен один поселок. Ведется информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке», — сообщили в официальном telegram-канале полпредства. Принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. Развернуто два пункта временного размещения.

Смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу в Челябинской области. По ходу движения воды находятся четыре села, сообщали в ГУ МЧС. В Карабаше объявили режим ЧС из-за прорыва дамбы.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев держит на контроле ликвидацию последствий смыва дамбы в результате обильных осадков в Карабаше Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. «По предварительным данным, подтоплен один поселок. Ведется информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке», — сообщили в официальном telegram-канале полпредства. Принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. Развернуто два пункта временного размещения. Смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу в Челябинской области. По ходу движения воды находятся четыре села, сообщали в ГУ МЧС. В Карабаше объявили режим ЧС из-за прорыва дамбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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