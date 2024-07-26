Якушев взял на контроль ликвидацию последствий прорыва дамбы в Карабаше

26 июля 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Якушев следит за ситуацией с ЧП в Карабаше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев держит на контроле ликвидацию последствий смыва дамбы в результате обильных осадков в Карабаше Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. «По предварительным данным, подтоплен один поселок. Ведется информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке», — сообщили в официальном telegram-канале полпредства. Принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. Развернуто два пункта временного размещения. Смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу в Челябинской области. По ходу движения воды находятся четыре села, сообщали в ГУ МЧС. В Карабаше объявили режим ЧС из-за прорыва дамбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев держит на контроле ликвидацию последствий смыва дамбы в результате обильных осадков в Карабаше Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. «По предварительным данным, подтоплен один поселок. Ведется информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке», — сообщили в официальном telegram-канале полпредства. Принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. Развернуто два пункта временного размещения. Смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу в Челябинской области. По ходу движения воды находятся четыре села, сообщали в ГУ МЧС. В Карабаше объявили режим ЧС из-за прорыва дамбы.