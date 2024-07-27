На федеральной трассе в направлении Екатеринбурга из-за ДТП перекрыли движение

Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга (архивное фото)
На федеральной трассе М-5 «Урал» произошло ДТП, из-за чего движение в сторону Екатеринбурга полностью перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".
«На автодороге М-5 км 192 произошло ДТП! Движение в направлении Екатеринбурга полностью перекрыто! Объезд осуществляется через дублер», — говорится в тексте.
Позже в пресс-службе сообщили, что движение сейчас осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Также свердловчан призвали заранее планировать свой маршрут и соблюдать скоростной режим.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!