27 июля 2024

На федеральной трассе в направлении Екатеринбурга из-за ДТП перекрыли движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга (архивное фото)
Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

На федеральной трассе М-5 «Урал» произошло ДТП, из-за чего движение в сторону Екатеринбурга полностью перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

«На автодороге М-5 км 192 произошло ДТП! Движение в направлении Екатеринбурга полностью перекрыто! Объезд осуществляется через дублер», — говорится в тексте.

Позже в пресс-службе сообщили, что движение сейчас осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Также свердловчан призвали заранее планировать свой маршрут и соблюдать скоростной режим.

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На федеральной трассе М-5 «Урал» произошло ДТП, из-за чего движение в сторону Екатеринбурга полностью перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор". «На автодороге М-5 км 192 произошло ДТП! Движение в направлении Екатеринбурга полностью перекрыто! Объезд осуществляется через дублер», — говорится в тексте. Позже в пресс-службе сообщили, что движение сейчас осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Также свердловчан призвали заранее планировать свой маршрут и соблюдать скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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