Челябинские таможенники взыскали с фирмы 13 млн рублей

29 июля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Челябинские таможенники выявили, что предприятие не уплатило 13 миллионов рублей таможенных платежей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Челябинской таможни выявили крупную неуплату таможенных платежей одной из фирм и взыскали с нее необходимые средства. Сумма составила 13 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, представители компании безуспешно пытались оспорить это решение. «Фирма в период с 2020 по 2021 годы на основании долгосрочного договора-аренды (лизинга) использовала вагоны-платформы для контейнеров от иностранной компании. При их перемещении в РФ юридический представитель предприятия указал стоимость грузового вагона открытого типа, которая не соответствует реальной цене идентичных товаров, реализуемых на внутреннем рынке. По результатам экспертизы занижение оценивается в два раза», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. В результате предприятие освободило себя от уплаты таможенных сборов на сумму 13 млн рублей. Когда таможня попыталась взыскать с компании деньги, бизнесмены обратились в арбитражный суд, который постановил, что решение таможенников верное. В бюджет страны были доначислены средства, которые компания сэкономила при обмане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Челябинской таможни выявили крупную неуплату таможенных платежей одной из фирм и взыскали с нее необходимые средства. Сумма составила 13 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, представители компании безуспешно пытались оспорить это решение. «Фирма в период с 2020 по 2021 годы на основании долгосрочного договора-аренды (лизинга) использовала вагоны-платформы для контейнеров от иностранной компании. При их перемещении в РФ юридический представитель предприятия указал стоимость грузового вагона открытого типа, которая не соответствует реальной цене идентичных товаров, реализуемых на внутреннем рынке. По результатам экспертизы занижение оценивается в два раза», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. В результате предприятие освободило себя от уплаты таможенных сборов на сумму 13 млн рублей. Когда таможня попыталась взыскать с компании деньги, бизнесмены обратились в арбитражный суд, который постановил, что решение таможенников верное. В бюджет страны были доначислены средства, которые компания сэкономила при обмане.