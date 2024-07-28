Челябинские таможенники взыскали с фирмы 13 млн рублей

Сотрудники Челябинской таможни выявили крупную неуплату таможенных платежей одной из фирм и взыскали с нее необходимые средства. Сумма составила 13 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, представители компании безуспешно пытались оспорить это решение.
«Фирма в период с 2020 по 2021 годы на основании долгосрочного договора-аренды (лизинга) использовала вагоны-платформы для контейнеров от иностранной компании. При их перемещении в РФ юридический представитель предприятия указал стоимость грузового вагона открытого типа, которая не соответствует реальной цене идентичных товаров, реализуемых на внутреннем рынке. По результатам экспертизы занижение оценивается в два раза», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
В результате предприятие освободило себя от уплаты таможенных сборов на сумму 13 млн рублей. Когда таможня попыталась взыскать с компании деньги, бизнесмены обратились в арбитражный суд, который постановил, что решение таможенников верное. В бюджет страны были доначислены средства, которые компания сэкономила при обмане.
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