28 июля 2024

Челябинские таможенники взыскали с фирмы 13 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника таможни Михаила Пономарева. Челябинск, таможня, шеврон, таможенная служба, федеральная таможенная служба
Челябинские таможенники выявили, что предприятие не уплатило 13 миллионов рублей таможенных платежей Фото:

Сотрудники Челябинской таможни выявили крупную неуплату таможенных платежей одной из фирм и взыскали с нее необходимые средства. Сумма составила 13 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, представители компании безуспешно пытались оспорить это решение.

«Фирма в период с 2020 по 2021 годы на основании долгосрочного договора-аренды (лизинга) использовала вагоны-платформы для контейнеров от иностранной компании. При их перемещении в РФ юридический представитель предприятия указал стоимость грузового вагона открытого типа, которая не соответствует реальной цене идентичных товаров, реализуемых на внутреннем рынке. По результатам экспертизы занижение оценивается в два раза», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

В результате предприятие освободило себя от уплаты таможенных сборов на сумму 13 млн рублей. Когда таможня попыталась взыскать с компании деньги, бизнесмены обратились в арбитражный суд, который постановил, что решение таможенников верное. В бюджет страны были доначислены средства, которые компания сэкономила при обмане.

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Сотрудники Челябинской таможни выявили крупную неуплату таможенных платежей одной из фирм и взыскали с нее необходимые средства. Сумма составила 13 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, представители компании безуспешно пытались оспорить это решение. «Фирма в период с 2020 по 2021 годы на основании долгосрочного договора-аренды (лизинга) использовала вагоны-платформы для контейнеров от иностранной компании. При их перемещении в РФ юридический представитель предприятия указал стоимость грузового вагона открытого типа, которая не соответствует реальной цене идентичных товаров, реализуемых на внутреннем рынке. По результатам экспертизы занижение оценивается в два раза», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. В результате предприятие освободило себя от уплаты таможенных сборов на сумму 13 млн рублей. Когда таможня попыталась взыскать с компании деньги, бизнесмены обратились в арбитражный суд, который постановил, что решение таможенников верное. В бюджет страны были доначислены средства, которые компания сэкономила при обмане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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