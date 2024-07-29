В Екатеринбурге закрыли популярные бани

В Екатеринбурге из-за ремонта почти на месяц закрыли популярные бани «Космос». Информация появилась в соцсетях организации.
«Друзья, с 29 июля по 26 августа мы закрываемся на ремонт. До скорых встреч», — написали представители компании в соцсети «ВКонтакте». Ремонт потребовался генератору снега и хаммаму.
Банный комплекс работает с декабря 2023 года. Предполагалось, что спа-комплекс повысит привлекательность и самого «Космоса», который терпит убытки из-за снижения трафика, вызванного COVID-ограничениями. Почти сразу после открытия в банях вспыхнул пожар. Гендиректор заявлял URA.RU, что к пожару привела неосторожность строителей.
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