Общество В Екатеринбурге закрыли популярные бани В Екатеринбурге из-за ремонта закрыли бани «Космос» 30 июля 2024 в 09:43 Размер текста - 17 + Банный комплекс в ККТ «Космос» работает менее года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге из-за ремонта почти на месяц закрыли популярные бани «Космос». Информация появилась в соцсетях организации. «Друзья, с 29 июля по 26 августа мы закрываемся на ремонт. До скорых встреч», — написали представители компании в соцсети «ВКонтакте». Ремонт потребовался генератору снега и хаммаму. Банный комплекс работает с декабря 2023 года. Предполагалось, что спа-комплекс повысит привлекательность и самого «Космоса», который терпит убытки из-за снижения трафика, вызванного COVID-ограничениями. Почти сразу после открытия в банях вспыхнул пожар. Гендиректор заявлял URA.RU, что к пожару привела неосторожность строителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге из-за ремонта почти на месяц закрыли популярные бани «Космос». Информация появилась в соцсетях организации. «Друзья, с 29 июля по 26 августа мы закрываемся на ремонт. До скорых встреч», — написали представители компании в соцсети «ВКонтакте». Ремонт потребовался генератору снега и хаммаму. Банный комплекс работает с декабря 2023 года. Предполагалось, что спа-комплекс повысит привлекательность и самого «Космоса», который терпит убытки из-за снижения трафика, вызванного COVID-ограничениями. Почти сразу после открытия в банях вспыхнул пожар. Гендиректор заявлял URA.RU, что к пожару привела неосторожность строителей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям