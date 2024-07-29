29 июля 2024

В Екатеринбурге закрыли популярные бани

В Екатеринбурге из-за ремонта закрыли бани «Космос»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, ккт космос, улица дзержинского2
Банный комплекс в ККТ «Космос» работает менее года Фото:

В Екатеринбурге из-за ремонта почти на месяц закрыли популярные бани «Космос». Информация появилась в соцсетях организации.

«Друзья, с 29 июля по 26 августа мы закрываемся на ремонт. До скорых встреч», — написали представители компании в соцсети «ВКонтакте». Ремонт потребовался генератору снега и хаммаму.

Банный комплекс работает с декабря 2023 года. Предполагалось, что спа-комплекс повысит привлекательность и самого «Космоса», который терпит убытки из-за снижения трафика, вызванного COVID-ограничениями. Почти сразу после открытия в банях вспыхнул пожар. Гендиректор заявлял URA.RU, что к пожару привела неосторожность строителей.

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В Екатеринбурге из-за ремонта почти на месяц закрыли популярные бани «Космос». Информация появилась в соцсетях организации. «Друзья, с 29 июля по 26 августа мы закрываемся на ремонт. До скорых встреч», — написали представители компании в соцсети «ВКонтакте». Ремонт потребовался генератору снега и хаммаму. Банный комплекс работает с декабря 2023 года. Предполагалось, что спа-комплекс повысит привлекательность и самого «Космоса», который терпит убытки из-за снижения трафика, вызванного COVID-ограничениями. Почти сразу после открытия в банях вспыхнул пожар. Гендиректор заявлял URA.RU, что к пожару привела неосторожность строителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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