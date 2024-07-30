Мясокомбинат из Челябинской области экспортировал в Узбекистан 1,4 тонны колбасы. Как 31 июля URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера.
«Инспекторы службы оформили необходимые документы для отгрузки в Узбекистан партии колбасных изделий общим весом 1,4 тонны кг. Это уже пятая партия копченой и вареной колбасы, которая отправилась из региона в эту азиатскую страну», — отметили в Россельхознадзоре.
Перед отправкой колбасу исследовали в челябинском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторные анализы подтвердили качество и безопасность продукции. На основании проведенной работы экспортер получил завизированное ветеринарное свидетельство.
Это не первая партия колбасы, которую производитель направил в Узбекистан. С начала года в республику продано 8,2 тонны колбасных изделий.
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