30 июля 2024

Челябинский мясокомбинат отправил в Узбекистан полторы тонны колбасы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В азиатскую республику экспортировано 1,4 тонны мясной продукции
В азиатскую республику экспортировано 1,4 тонны мясной продукции Фото:

Мясокомбинат из Челябинской области экспортировал в Узбекистан 1,4 тонны колбасы. Как 31 июля URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера.

«Инспекторы службы оформили необходимые документы для отгрузки в Узбекистан партии колбасных изделий общим весом 1,4 тонны кг. Это уже пятая партия копченой и вареной колбасы, которая отправилась из региона в эту азиатскую страну», — отметили в Россельхознадзоре.

Перед отправкой колбасу исследовали в челябинском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторные анализы подтвердили качество и безопасность продукции. На основании проведенной работы экспортер получил завизированное ветеринарное свидетельство.

Это не первая партия колбасы, которую производитель направил в Узбекистан. С начала года в республику продано 8,2 тонны колбасных изделий.

Перед отправкой колбасу проверили в лаборатории и выдали ветеринарное свидетельство
Перед отправкой колбасу проверили в лаборатории и выдали ветеринарное свидетельство
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мясокомбинат из Челябинской области экспортировал в Узбекистан 1,4 тонны колбасы. Как 31 июля URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера. «Инспекторы службы оформили необходимые документы для отгрузки в Узбекистан партии колбасных изделий общим весом 1,4 тонны кг. Это уже пятая партия копченой и вареной колбасы, которая отправилась из региона в эту азиатскую страну», — отметили в Россельхознадзоре. Перед отправкой колбасу исследовали в челябинском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторные анализы подтвердили качество и безопасность продукции. На основании проведенной работы экспортер получил завизированное ветеринарное свидетельство. Это не первая партия колбасы, которую производитель направил в Узбекистан. С начала года в республику продано 8,2 тонны колбасных изделий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...