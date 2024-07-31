В Свердловской области вандалы осквернили могилу репрессированных поляков

31 июля 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Памятники в Озерном установлены в 1998 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В поселке Озерное (Свердловская область) вандалы сняли с памятников таблички с именами умерших поляков. Граждан Польши сослали из Волынской губернии после 1939 года. «31 июля польская диаспора узнала, что памятник разрушили», — сообщает 66.ru, ссылаясь на президента Польского общества «Полярос» Марину Лукас. Памятники разрушают уже не в первый раз. В 2023 году URA.RU писало, что с памятников полякам сняли таблички и крест. Тогда жители и администрация были очень расстроены случившимся. Памятники в Озерном были установлены в 1998 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Озерное (Свердловская область) вандалы сняли с памятников таблички с именами умерших поляков. Граждан Польши сослали из Волынской губернии после 1939 года. «31 июля польская диаспора узнала, что памятник разрушили», — сообщает 66.ru, ссылаясь на президента Польского общества «Полярос» Марину Лукас. Памятники разрушают уже не в первый раз. В 2023 году URA.RU писало, что с памятников полякам сняли таблички и крест. Тогда жители и администрация были очень расстроены случившимся. Памятники в Озерном были установлены в 1998 году.