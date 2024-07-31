В Свердловской области вандалы осквернили могилу репрессированных поляков

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Суд над подростком из Октябрьского, сжегшего девочку. Пермь, деревья, лес, могилы, лето, кладбище
Памятники в Озерном установлены в 1998 году Фото:

В поселке Озерное (Свердловская область) вандалы сняли с памятников таблички с именами умерших поляков. Граждан Польши сослали из Волынской губернии после 1939 года.

«31 июля польская диаспора узнала, что памятник разрушили», — сообщает 66.ru, ссылаясь на президента Польского общества «Полярос» Марину Лукас. Памятники разрушают уже не в первый раз.

В 2023 году URA.RU писало, что с памятников полякам сняли таблички и крест. Тогда жители и администрация были очень расстроены случившимся. Памятники в Озерном были установлены в 1998 году.

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В поселке Озерное (Свердловская область) вандалы сняли с памятников таблички с именами умерших поляков. Граждан Польши сослали из Волынской губернии после 1939 года. «31 июля польская диаспора узнала, что памятник разрушили», — сообщает 66.ru, ссылаясь на президента Польского общества «Полярос» Марину Лукас. Памятники разрушают уже не в первый раз. В 2023 году URA.RU писало, что с памятников полякам сняли таблички и крест. Тогда жители и администрация были очень расстроены случившимся. Памятники в Озерном были установлены в 1998 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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