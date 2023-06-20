Памятники были установлены в 1998 и 2007 годах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселка Озерный и Костоусово (Свердловская область) неизвестные разрушили памятники полякам, погибшим на Урале во времена Второй мировой войны. Информация об этом появилась в социальной сети в сообществе «Полярос».

«Не буду описывать что случилось с памятниками, вы сами можете все увидеть на фотографиях — как было и что сейчас. Скажу только, что ни администрация поселков, ни школа, ни, как утверждают наши знакомые, жители поселков не имеют к варварской акции никакого отношения. Все очень расстроены случившимся», — сказано в сообщении. Памятник в Озерном установлен в 1998 году, а в Костоусово в 2007 году.

Памятники были установлены поляками, которые будучи детьми находились в ссылке в этих поселках. Ремонт мемориалов проводили местные жители Озерного и Костоусово.

Ранее URA.RU писало, что исторический памятник времен СССР — «Краснознаменная группа» вернули в Екатеринбурге на площадь Первой Пятилетки. Памятник был демонтирован в 2013 году.

В Свердловской области неизвестные испортили памятники полякам Фото: польское общество «Полярос»

В Свердловской области неизвестные испортили памятники полякам Фото: польское общество «Полярос»

В Свердловской области неизвестные испортили памятники полякам Фото: польское общество «Полярос»