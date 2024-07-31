В жилом дворе Челябинска ураганом повалило деревья, пострадал транспорт. Фото

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Упавшие деревья после урагана. Тюмень, ураган, салон автомобиля, штормовое предупреждение, шторм, упавшее дерево, ветки деревьев, дерево упало на машину
Машины оказались под упавшими деревьями Фото:

Во дворе жилого дома по улице 250 лет Челябинска 31 июля ураганом повалило деревья. Стволы упали на припаркованные автомобили, рассказал URA.RU читатель.

«Ураганом вырвало деревья. Они упали на припаркованные автомобили. Жалко владельцев», — поделился с URA.RU читатель.

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Также на северо-западе города, в районе пересечения Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова, ветром оборвало контактные провода. На Салавата Юлаева почти повалило электрический столб, он рискует упасть на проезжую часть. А улицы Братьев Кашириных и Университетская Набережная ушла под воду.

Ураган буйствовал в городе достаточно короткий промежуток времени. За это время затопило несколько районов города. На дорогах сейчас разбросаны ветки, некоторые столбы надломились и рискуют упасть.

Деревья вырвало с корнем
Деревья вырвало с корнем
Фото:
Деревья упали на припаркованные автомобили
Деревья упали на припаркованные автомобили
Фото:
На Салавата Юлаева почти упал опора электрический столб
На Салавата Юлаева почти упал опора электрический столб
Фото:

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Во дворе жилого дома по улице 250 лет Челябинска 31 июля ураганом повалило деревья. Стволы упали на припаркованные автомобили, рассказал URA.RU читатель. «Ураганом вырвало деревья. Они упали на припаркованные автомобили. Жалко владельцев», — поделился с URA.RU читатель. Также на северо-западе города, в районе пересечения Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова, ветром оборвало контактные провода. На Салавата Юлаева почти повалило электрический столб, он рискует упасть на проезжую часть. А улицы Братьев Кашириных и Университетская Набережная ушла под воду. Ураган буйствовал в городе достаточно короткий промежуток времени. За это время затопило несколько районов города. На дорогах сейчас разбросаны ветки, некоторые столбы надломились и рискуют упасть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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