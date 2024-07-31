Происшествия В жилом дворе Челябинска ураганом повалило деревья, пострадал транспорт. Фото 31 июля 2024 в 18:46 Размер текста - 17 + Машины оказались под упавшими деревьями Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Во дворе жилого дома по улице 250 лет Челябинска 31 июля ураганом повалило деревья. Стволы упали на припаркованные автомобили, рассказал URA.RU читатель. «Ураганом вырвало деревья. Они упали на припаркованные автомобили. Жалко владельцев», — поделился с URA.RU читатель. Новость по теме Ураган затопил челябинские дороги и вырвал деревья. Фото, видео Также на северо-западе города, в районе пересечения Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова, ветром оборвало контактные провода. На Салавата Юлаева почти повалило электрический столб, он рискует упасть на проезжую часть. А улицы Братьев Кашириных и Университетская Набережная ушла под воду. Ураган буйствовал в городе достаточно короткий промежуток времени. За это время затопило несколько районов города. На дорогах сейчас разбросаны ветки, некоторые столбы надломились и рискуют упасть. Деревья вырвало с корнем Фото: читатель URA.RU Деревья упали на припаркованные автомобили Фото: читатель URA.RU На Салавата Юлаева почти упал опора электрический столб Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Во дворе жилого дома по улице 250 лет Челябинска 31 июля ураганом повалило деревья. Стволы упали на припаркованные автомобили, рассказал URA.RU читатель. «Ураганом вырвало деревья. Они упали на припаркованные автомобили. Жалко владельцев», — поделился с URA.RU читатель. Также на северо-западе города, в районе пересечения Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова, ветром оборвало контактные провода. На Салавата Юлаева почти повалило электрический столб, он рискует упасть на проезжую часть. А улицы Братьев Кашириных и Университетская Набережная ушла под воду. Ураган буйствовал в городе достаточно короткий промежуток времени. За это время затопило несколько районов города. На дорогах сейчас разбросаны ветки, некоторые столбы надломились и рискуют упасть. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям