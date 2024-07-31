Под завалами в Бейруте найдено тело командира «Хезболлах» Шукра

31 июля 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

Израиль нанес удар по Бейруту 30 июля Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Тело командира ливанской группировки «Хезболлах» Фуада Шукра найдено под завалами в столице Ливана Бейруте. Информацию сообщил местный источник. «Тело командира „Хезболлах“ Фуада Шукра найдено под завалами в Бейруте после удара Израиля», — сообщил источник. Его слова приводит РИА Новости. Вечером 30 июля израильская армия нанесла удар по Бейруту для поражения позиций «Хезболлы». После появилась информация, что при ударе погиб командир Фуада Шукра. Всего погибло четыре человека, 74 пострадали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело командира ливанской группировки «Хезболлах» Фуада Шукра найдено под завалами в столице Ливана Бейруте. Информацию сообщил местный источник. «Тело командира „Хезболлах“ Фуада Шукра найдено под завалами в Бейруте после удара Израиля», — сообщил источник. Его слова приводит РИА Новости. Вечером 30 июля израильская армия нанесла удар по Бейруту для поражения позиций «Хезболлы». После появилась информация, что при ударе погиб командир Фуада Шукра. Всего погибло четыре человека, 74 пострадали.