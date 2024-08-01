В Екатеринбурге прохожий избил самокатчика до потери сознания

01 августа 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Пострадавший попал в больницу с сотрясением и ушибами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге пешеход напал с кулаками на 17-летнего электросамокатчика, работающего в доставке еды. Инцидент произошел вечером 31 июля на улице Ботанической. Пострадавший Кирилл попал в больницу с сотрясением и ушибами. Об этом он поделился подробностями с местными СМИ. «Он попытался украсть мой телефон, а после того, как я его догнал, нанес мне несколько ударов по лицу в область скулы. Подбежал его друг, успокоил. Я до ближайшей остановки транспорта дошел, набрал скорую и потерял сознание. У меня закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы, написано заявление в полицию, — рассказал E1.RU самокатчик. Самокатчик находится в больнице с травмами. Екатеринбургская полиция подтвердила факт инцидента. В отделе №1 проводится проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пешеход напал с кулаками на 17-летнего электросамокатчика, работающего в доставке еды. Инцидент произошел вечером 31 июля на улице Ботанической. Пострадавший Кирилл попал в больницу с сотрясением и ушибами. Об этом он поделился подробностями с местными СМИ. «Он попытался украсть мой телефон, а после того, как я его догнал, нанес мне несколько ударов по лицу в область скулы. Подбежал его друг, успокоил. Я до ближайшей остановки транспорта дошел, набрал скорую и потерял сознание. У меня закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы, написано заявление в полицию, — рассказал E1.RU самокатчик. Самокатчик находится в больнице с травмами. Екатеринбургская полиция подтвердила факт инцидента. В отделе №1 проводится проверка.