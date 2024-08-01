В Екатеринбурге прохожий избил самокатчика до потери сознания

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Виды Екатеринбурга, самокат, электросамокат, Whoosh
Пострадавший попал в больницу с сотрясением и ушибами Фото:

В Екатеринбурге пешеход напал с кулаками на 17-летнего электросамокатчика, работающего в доставке еды. Инцидент произошел вечером 31 июля на улице Ботанической. Пострадавший Кирилл попал в больницу с сотрясением и ушибами. Об этом он поделился подробностями с местными СМИ.

«Он попытался украсть мой телефон, а после того, как я его догнал, нанес мне несколько ударов по лицу в область скулы. Подбежал его друг, успокоил. Я до ближайшей остановки транспорта дошел, набрал скорую и потерял сознание. У меня закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы, написано заявление в полицию, — рассказал E1.RU самокатчик.

Самокатчик находится в больнице с травмами. Екатеринбургская полиция подтвердила факт инцидента. В отделе №1 проводится проверка.

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В Екатеринбурге пешеход напал с кулаками на 17-летнего электросамокатчика, работающего в доставке еды. Инцидент произошел вечером 31 июля на улице Ботанической. Пострадавший Кирилл попал в больницу с сотрясением и ушибами. Об этом он поделился подробностями с местными СМИ. «Он попытался украсть мой телефон, а после того, как я его догнал, нанес мне несколько ударов по лицу в область скулы. Подбежал его друг, успокоил. Я до ближайшей остановки транспорта дошел, набрал скорую и потерял сознание. У меня закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы, написано заявление в полицию, — рассказал E1.RU самокатчик. Самокатчик находится в больнице с травмами. Екатеринбургская полиция подтвердила факт инцидента. В отделе №1 проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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