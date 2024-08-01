01 августа 2024

Челябинский «Трактор» продлил контракт с Тертышным

© Служба новостей «URA.RU»
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Болельщики надеются, что Никита Тертышный вернется на прежний уровень игры
Болельщики надеются, что Никита Тертышный вернется на прежний уровень игры Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» продлил контракт с нападающим Никитой Тертышным. Об этом 2 августа сообщили специализированные издания.

 «Контракт с нападающим продлили на два сезона. Соглашение носит односторонний характер», — сообщает «Чемпионат».

Никита Тертышный — воспитанник челябинского хоккея. Ему 26 лет. За «Трактор» играет с 2018 года.

Игровые показатели нападающего из года в год снижаются. По статистике КХЛ, в сезоне 2021-2022 годов Тертышный провел на поле 49 матчей, в которых набрал 35 очков, в 15 играх плей-офф набрал восемь очков. В следующем сезоне хоккеист в регулярном чемпионате сыграл 64 матча и набрал 30 очков. В регулярном чемпионате 2023-2024 годов Тертышный провел на льду 34 матча, в которых набрал 11 очков. В плей-офф Кубка Гагарина завершившегося сезона, в котором «Трактор» завоевал бронзовые медали, Тертышный на лед не выходил.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» продлил контракт с нападающим Никитой Тертышным. Об этом 2 августа сообщили специализированные издания.  «Контракт с нападающим продлили на два сезона. Соглашение носит односторонний характер», — сообщает «Чемпионат». Никита Тертышный — воспитанник челябинского хоккея. Ему 26 лет. За «Трактор» играет с 2018 года. Игровые показатели нападающего из года в год снижаются. По статистике КХЛ, в сезоне 2021-2022 годов Тертышный провел на поле 49 матчей, в которых набрал 35 очков, в 15 играх плей-офф набрал восемь очков. В следующем сезоне хоккеист в регулярном чемпионате сыграл 64 матча и набрал 30 очков. В регулярном чемпионате 2023-2024 годов Тертышный провел на льду 34 матча, в которых набрал 11 очков. В плей-офф Кубка Гагарина завершившегося сезона, в котором «Трактор» завоевал бронзовые медали, Тертышный на лед не выходил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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