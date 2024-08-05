Челябинский хоккеист Карпов продолжит карьеру в Новосибирске

Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска подписал контракт с 32-летним нападающим, уроженцем Челябинска Максимом Карповым. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба «Сибири».
«Хоккейный клуб „Сибирь“ подписал двухлетний контракт с 32-летним нападающим Максимом Карповым. Хоккеист родился в Челябинске, является воспитанником южноуральского хоккея. Свою карьеру нападающий начинал в „Тракторе“. С 2020 года Карпов выступал за магнитогорский „Металлург“, в составе которого в прошлом сезоне стал обладателем кубка Гагарина», — сообщили в пресс-службе «Сибири».
Карпов — воспитанник челябинского «Трактора». В 2013 году с «Трактором» стал серебряным призером Кубка Гагарина. Затем неожиданно для болельщиков перешел в московское «Динамо», взявшее кубок в том же сезоне. В 2017 году перешел в СКА (Санкт-Петербург). В 2020 году был обменян в «Металлург», с которым в нынешнем сезоне выиграл Кубок Гагарина. Всего в КХЛ нападающий сыграл в 752 матчах, заработав 355 (138+217) очков при общем показателе полезности «+127».
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