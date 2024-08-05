«ВЭБ.РФ» взыскала с челябинских наливаек выданные при COVID-19 льготные миллионы

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С закрывшейся сети наливаек суд взыскал долги по кредитам на восстановление бизнеса Фото:

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» добилась в суде взыскания 2,9 млн рублей с сети наливаек Челябинска «ОгоньВода». Как следует из судебного решения, деньги выдавались во время антипандемийных ограничений при COVID-19.

«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „ОгоньВода“ в пользу госкорпорации развития „ВЭБ.РФ“ задолженность», — отмечено в судебном документе, которым располагает URA.RU.

Договор на 350 тысяч рублей был заключен в апреле 2021 года, на 1,9 млн рублей — в декабре того же года. Госкорпорация являлась поручителем, а кредитные средства предоставил ВТБ. Свои обязательства «ВЭБ.РФ» выполнил, выплатив банку 75% представленных траншей. Однако со второго поручителя, самой Жироховой, взять с нее теперь нечего, поскольку признана банкротом.

Суд взыскал не только сумму основного долга, но и неустойку. По ней придется заплатить 700,2 тысячи рублей. К этому размеру выплат прибавятся судебные расходы.

Получить средства будет проблематично. В августе «ОгоньВода» пыталось обанкротиться. Но даже эту процедуру суд вести отказался, так как отсутствуют активы для покрытия расходов. Имущества, достаточного, чтобы платить арбитражному управляющему и нести другие траты, не обнаружилось.

При подготовке материала URA.RU пыталось дозвониться до офиса «ОгоньВоды», однако безуспешно. Направлен запрос к «ВЭБ.РФ», реакции на который к моменту публикации не последовало.

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Госкорпорация «ВЭБ.РФ» добилась в суде взыскания 2,9 млн рублей с сети наливаек Челябинска «ОгоньВода». Как следует из судебного решения, деньги выдавались во время антипандемийных ограничений при COVID-19. «Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „ОгоньВода“ в пользу госкорпорации развития „ВЭБ.РФ“ задолженность», — отмечено в судебном документе, которым располагает URA.RU. Договор на 350 тысяч рублей был заключен в апреле 2021 года, на 1,9 млн рублей — в декабре того же года. Госкорпорация являлась поручителем, а кредитные средства предоставил ВТБ. Свои обязательства «ВЭБ.РФ» выполнил, выплатив банку 75% представленных траншей. Однако со второго поручителя, самой Жироховой, взять с нее теперь нечего, поскольку признана банкротом. Суд взыскал не только сумму основного долга, но и неустойку. По ней придется заплатить 700,2 тысячи рублей. К этому размеру выплат прибавятся судебные расходы. Получить средства будет проблематично. В августе «ОгоньВода» пыталось обанкротиться. Но даже эту процедуру суд вести отказался, так как отсутствуют активы для покрытия расходов. Имущества, достаточного, чтобы платить арбитражному управляющему и нести другие траты, не обнаружилось. При подготовке материала URA.RU пыталось дозвониться до офиса «ОгоньВоды», однако безуспешно. Направлен запрос к «ВЭБ.РФ», реакции на который к моменту публикации не последовало.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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