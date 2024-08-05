Умерла экс-ректор Соликамского пединститута Ирина Кошкина

06 августа 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Ирина Кошкина скончалась на 68-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае скончалась экс-ректор Соликамского государственного педагогического института Ирина Кошкина. Она умерла на 68-м году жизни. «Ушла из жизни Ирина Кошкина. Она родилась 15 октября 1956 года в Душанбе. С 1991 года ее трудовая деятельность была связана с Соликамским государственным педагогическим институтом. Ирина Дмитриевна заведовала кафедрой гуманитарных дисциплин, в 1995—2000 годах являлась проректором по учебной работе. С 2000 года ректор, а с 2013 — директор института. С февраля 2024 года была советником при ректорате ПГНИУ», — сообщила администрация Соликамского городского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Власти муниципалитета и лично исполняющий обязанности главы Соликамского округа Александр Русанов выражают соболезнования родным и близким Ирины Кошкиной. О месте и дате прощания с преподавателем будет сообщено позднее. Многие годы жизни Ирина Кошкина посвятила работе в пединституте Соликамска администрация Соликамского городского округа в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае скончалась экс-ректор Соликамского государственного педагогического института Ирина Кошкина. Она умерла на 68-м году жизни. «Ушла из жизни Ирина Кошкина. Она родилась 15 октября 1956 года в Душанбе. С 1991 года ее трудовая деятельность была связана с Соликамским государственным педагогическим институтом. Ирина Дмитриевна заведовала кафедрой гуманитарных дисциплин, в 1995—2000 годах являлась проректором по учебной работе. С 2000 года ректор, а с 2013 — директор института. С февраля 2024 года была советником при ректорате ПГНИУ», — сообщила администрация Соликамского городского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Власти муниципалитета и лично исполняющий обязанности главы Соликамского округа Александр Русанов выражают соболезнования родным и близким Ирины Кошкиной. О месте и дате прощания с преподавателем будет сообщено позднее.