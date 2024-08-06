Пермячке, родившей двойню, отказали в положенных выплатах

07 августа 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Чтобы получить деньги за рождение двойняшек пермячке пришлось обращаться в суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Перми родила двойню и обратилась центр социальных выплат и компенсаций Пермского края, чтобы ей выплатили по 122 тысячи на каждого ребенка. Такие суммы предусмотрены для тех, кто рожает одновременно двух и более детей. В центре пермячке в назначении выплат отказали, сославшись на то, что она подала заявление позже положенного срока. Женщина обратилась к мэру Перми Эдуарду Соснину, но тот посоветовал ей решать этот вопрос в судебном порядке. «Пермячка подала иск к центру социальных выплат и компенсаций Пермского края после того, как ей не стали выплачивать положенные законом деньги. В суде она пояснила, что действительно подала заявление позже, чем положено, но это было связано с болезнью двойняшек, а также с воспитанием старшего ребенка, которого нужно было возить в школу и спортивную секцию. В своем заявлении она просила восстановить срок подачи заявления на выплаты», — говорится в решении Мотовилихинского суда (копия имеется в распоряжении URA.RU). Рассмотрев все доводы сторон, суд пришел к выводу, что требования пермячки следует удовлетворить. Женщине восстановили срок обращения, и она сможет получить положенные ей деньги в размере 122 тысяч на каждого ребенка. Решение суда не вступило в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Перми родила двойню и обратилась центр социальных выплат и компенсаций Пермского края, чтобы ей выплатили по 122 тысячи на каждого ребенка. Такие суммы предусмотрены для тех, кто рожает одновременно двух и более детей. В центре пермячке в назначении выплат отказали, сославшись на то, что она подала заявление позже положенного срока. Женщина обратилась к мэру Перми Эдуарду Соснину, но тот посоветовал ей решать этот вопрос в судебном порядке. «Пермячка подала иск к центру социальных выплат и компенсаций Пермского края после того, как ей не стали выплачивать положенные законом деньги. В суде она пояснила, что действительно подала заявление позже, чем положено, но это было связано с болезнью двойняшек, а также с воспитанием старшего ребенка, которого нужно было возить в школу и спортивную секцию. В своем заявлении она просила восстановить срок подачи заявления на выплаты», — говорится в решении Мотовилихинского суда (копия имеется в распоряжении URA.RU). Рассмотрев все доводы сторон, суд пришел к выводу, что требования пермячки следует удовлетворить. Женщине восстановили срок обращения, и она сможет получить положенные ей деньги в размере 122 тысяч на каждого ребенка. Решение суда не вступило в законную силу.