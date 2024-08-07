Названа профессия с самой высокой зарплатой в Екатеринбурге

В июле профессия водителя-дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой в Екатеринбурге, им готовы платить свыше 160 тысяч рублей. Данными о зарплатных предложениях среди рабочих специальностей с URA.RU поделились в «Авито Работе».
«В Екатеринбурге средняя предлагаемая зарплата для водителей-дальнобойщиков в июле составила 165,1 тысячи рублей. По сравнению с июлем 2023-го прирост составил +22%», — говорится в пресс-релизе. Также в топ специальностей с высокими зарплатами вошли: каменщик, средняя зарплата — 136,0 тысячи рублей, бетонщик — 132,9 тысячи рублей, за год для этой профессии произошел самый заметный рост зарплаты (+56%).
По словам директора категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работы» Артема Егоренкова, сфера грузоперевозок по-прежнему очень востребована среди работодателей. В июле 2024-го доля вакансий в этой отрасли составила 6,4%. Работодатели предлагают кандидатам компенсации, бонусы и высокие зарплаты в связи с серьезным дефицитом кадров.
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