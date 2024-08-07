Дети участников СВО будут обедать в свердловских школах бесплатно

Дети участников спецоперации РФ на Украине (СВО) будут питаться в школах Свердловской области бесплатно. Соответствующие поправки для этого были внесены в закон «Об образовании в Свердловской области». Об этом рассказала спикер заксо Людмила Бабушкина.
«Корректировки в закон «Об образовании в Свердловской области» сделали возможным обеспечить бесплатным горячим питанием школьников из семей участников специальной военной операции. Также же это касается детей из семей мобилизованных», — подчеркнула Бабушкина. По ее словам, парламентарии также продлили до 1 июля 2025 года меры соцподдержки детей и семей, прибывших в Свердловскую область в экстренном массовом порядке из Украины, из ЛНР и ДНР.
В мае 2024 года, добавила Бабушкина, в регионе запустили проект комплексной диспансеризации ветеранов СВО. Пройти медосмотр свердловчане могут за один день. В каждом муниципалитете для этого закреплены отдельные поликлиники. По предварительной записи, без очередей, ветераны могут обойти основных врачей-специалистов, сдать анализы. С мая такую диспансеризацию прошли уже более 800 свердловчан.
Плюс ко всему с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2030-го участники СВО и их семьи смогут получить 90%-ую компенсацию при подключении жилых помещений к газовым сетям. Социальную выплату подготовили законодатели и для покупки земельного участка. «Ранее депутаты приняли изменения в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», а также «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». Они предусматривают социальную выплату на приобретение земельного участка для участников СВО, либо компенсацию. На днях минсоцполитики Свердловской области закрепило порядок и сумму компенсации. Она составляет 200 тысяч рублей», – подчеркнула спикер заксо.
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