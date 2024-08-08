Американская делегация приехала к Зеленскому на фоне атак ВСУ на Курскую область

Зеленский принял американскую делегацию
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киев прибыла делегация из американского конгресса от обеих палат. Видео с встречей он опубликовал в своем telegram-канале. В это время ВСУ активно наступают в Курской области.
«Встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он также приложил видео, на котором встречает американских делегатов.
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