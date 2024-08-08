Американская делегация приехала к Зеленскому на фоне атак ВСУ на Курскую область

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Зеленский принял американскую делегацию Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киев прибыла делегация из американского конгресса от обеих палат. Видео с встречей он опубликовал в своем telegram-канале. В это время ВСУ активно наступают в Курской области.

«Встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он также приложил видео, на котором встречает американских делегатов.

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Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киев прибыла делегация из американского конгресса от обеих палат. Видео с встречей он опубликовал в своем telegram-канале. В это время ВСУ активно наступают в Курской области. «Встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он также приложил видео, на котором встречает американских делегатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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