Американская делегация приехала к Зеленскому на фоне атак ВСУ на Курскую область

08 августа 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Зеленский принял американскую делегацию Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киев прибыла делегация из американского конгресса от обеих палат. Видео с встречей он опубликовал в своем telegram-канале. В это время ВСУ активно наступают в Курской области. «Встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он также приложил видео, на котором встречает американских делегатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киев прибыла делегация из американского конгресса от обеих палат. Видео с встречей он опубликовал в своем telegram-канале. В это время ВСУ активно наступают в Курской области. «Встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он также приложил видео, на котором встречает американских делегатов.