Жителям Липецкой области разрешили вернуться домой после атаки ВСУ

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Штаб и ПВР в Ленинском районе. Челябинск, пункт временного размещения, потоп в ленинском районе
Гражданам разрешили вернуться домой из ПВР (архивное фото) Фото:

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что граждане могут вернуться домой из пунктов временного размещения после эвакуации. Ранее регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников.

Сам глава региона посетил ПВР в Копцевых Хуторах. «Жители обеспечены питанием и спальными местами. Сейчас они могут возвращаться домой, для этого организован транспорт», — говорится в сообщении на сайте правительства области.

Ранее Артамонов сообщил о крупной атаке ВСУ на Липецк и Липецкий муниципальный округ. Изначально был объявлен красный уровень тревоги, а в зону эвакуации вошли более 400 домовладений. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что граждане могут вернуться домой из пунктов временного размещения после эвакуации. Ранее регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Сам глава региона посетил ПВР в Копцевых Хуторах. «Жители обеспечены питанием и спальными местами. Сейчас они могут возвращаться домой, для этого организован транспорт», — говорится в сообщении на сайте правительства области. Ранее Артамонов сообщил о крупной атаке ВСУ на Липецк и Липецкий муниципальный округ. Изначально был объявлен красный уровень тревоги, а в зону эвакуации вошли более 400 домовладений. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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