Жителям Липецкой области разрешили вернуться домой после атаки ВСУ

09 августа 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Гражданам разрешили вернуться домой из ПВР (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что граждане могут вернуться домой из пунктов временного размещения после эвакуации. Ранее регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Сам глава региона посетил ПВР в Копцевых Хуторах. «Жители обеспечены питанием и спальными местами. Сейчас они могут возвращаться домой, для этого организован транспорт», — говорится в сообщении на сайте правительства области. Ранее Артамонов сообщил о крупной атаке ВСУ на Липецк и Липецкий муниципальный округ. Изначально был объявлен красный уровень тревоги, а в зону эвакуации вошли более 400 домовладений. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что граждане могут вернуться домой из пунктов временного размещения после эвакуации. Ранее регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Сам глава региона посетил ПВР в Копцевых Хуторах. «Жители обеспечены питанием и спальными местами. Сейчас они могут возвращаться домой, для этого организован транспорт», — говорится в сообщении на сайте правительства области. Ранее Артамонов сообщил о крупной атаке ВСУ на Липецк и Липецкий муниципальный округ. Изначально был объявлен красный уровень тревоги, а в зону эвакуации вошли более 400 домовладений. Подробнее об этом — в материале URA.RU.