В Магнитогорске (Челябинская область) группа подростков напала на местного жителя и жестоко избила его. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, по факту нападения возбуждено уголовное дело, личности напавших установлены.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Там рассказали, что инцидент произошел на одной из улиц Правобереженого района. Мужчина сидел на лавочке, когда на него налетели подростки и начали избивать. Удары пришлись в область головы и туловища.
Судя по разговорам на видео, во время избиения подростки пытались выяснить, где пара спрятала наркотики. Истинную причину нападения предстоит узнать следствию.
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