В Магнитогорске подростки жестоко избили мужчину. Видео

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В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи
В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) группа подростков напала на местного жителя и жестоко избила его. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, по факту нападения возбуждено уголовное дело, личности напавших установлены.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там рассказали, что инцидент произошел на одной из улиц Правобереженого района. Мужчина сидел на лавочке, когда на него налетели подростки и начали избивать. Удары пришлись в область головы и туловища.

Судя по разговорам на видео, во время избиения подростки пытались выяснить, где пара спрятала наркотики. Истинную причину нападения предстоит узнать следствию. 

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В Магнитогорске (Челябинская область) группа подростков напала на местного жителя и жестоко избила его. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, по факту нападения возбуждено уголовное дело, личности напавших установлены. «По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там рассказали, что инцидент произошел на одной из улиц Правобереженого района. Мужчина сидел на лавочке, когда на него налетели подростки и начали избивать. Удары пришлись в область головы и туловища. Судя по разговорам на видео, во время избиения подростки пытались выяснить, где пара спрятала наркотики. Истинную причину нападения предстоит узнать следствию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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