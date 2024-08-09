В России заблокировали мессенджер Signal, аналог Telegram

Signal изначально позиционировался как аналог мессенджера Telegram
Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal за нарушение российского законодательства. Ранее его называли альтернативой Telegram.
«Мессенджер Signal заблокирован в России в связи с нарушением требований законодательства», — сообщает Роскомнадзор. Ранее его называли альтернативой мессенджеру Telegram.
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