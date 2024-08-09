В России заблокировали мессенджер Signal, аналог Telegram

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Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, telegram, телеграм
Signal изначально позиционировался как аналог мессенджера Telegram Фото:

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal за нарушение российского законодательства. Ранее его называли альтернативой Telegram.

«Мессенджер Signal заблокирован в России в связи с нарушением требований законодательства», — сообщает Роскомнадзор. Ранее его называли альтернативой мессенджеру Telegram.

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Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal за нарушение российского законодательства. Ранее его называли альтернативой Telegram. «Мессенджер Signal заблокирован в России в связи с нарушением требований законодательства», — сообщает Роскомнадзор. Ранее его называли альтернативой мессенджеру Telegram.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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