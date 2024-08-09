В России заблокировали мессенджер Signal, аналог Telegram

09 августа 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Signal изначально позиционировался как аналог мессенджера Telegram Фото: Денис Моргунов © URA.RU Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal за нарушение российского законодательства. Ранее его называли альтернативой Telegram. «Мессенджер Signal заблокирован в России в связи с нарушением требований законодательства», — сообщает Роскомнадзор. Ранее его называли альтернативой мессенджеру Telegram. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal за нарушение российского законодательства. Ранее его называли альтернативой Telegram. «Мессенджер Signal заблокирован в России в связи с нарушением требований законодательства», — сообщает Роскомнадзор. Ранее его называли альтернативой мессенджеру Telegram.