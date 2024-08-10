Al Jazeera: более 100 человек погибли в Газе в результате авиаудара Израиля. Видео

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Во время утренней молитвы из-за удара Израиля погибло 100 человек
Во время утренней молитвы из-за удара Израиля погибло 100 человек Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль нанес авиаудар по школе в лагере беженцев в Газе. Об этом сообщил telegram-канал «Аль-Джазира». В результате инцидента погибло более 100 человек, еще десятки получили ранения.

«Более 100 мучеников и десятки получили ранения в результате израильской бомбардировки перемещенных лиц», — передает telegram-канал. Сообщается, что атака произошла во время проведения утренней молитвы в учреждении.

Как сообщила армия Израиля, удар был нанесен по командованию ХАМАС в штабе, находящемся в школе рядом с мечетью. Там же подчеркнули, что сделали все возможное для снижения жертв среди гражданского населения.

Эскалация напряженности вдоль границы между Израилем и Ливаном сохраняется с момента начала боевых действий со стороны Израиля против сектора Газа осенью 2023 года. По имеющимся данным, регулярные обмены артобстрелами между израильскими вооруженными силами и бойцами шиитского движения «Хезболлах» приводят к масштабной эвакуации мирного населения обеих стран.

Конфликтная ситуация усилилась после того как лидер «Хезболлах» Хасан Насралла заявил о новом этапе борьбы вследствие удара по Бейруту и смерти командира Фуада Шукра. Помимо этого палестинское движение ХАМАС потеряло своего руководителя Исмаила Хании при атаке произошедшей в Тегеране. Израиль признал ответственность за покушение на Шукра, обвиняемого в обстреле Голанских высот.

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Израиль нанес авиаудар по школе в лагере беженцев в Газе. Об этом сообщил telegram-канал «Аль-Джазира ». В результате инцидента погибло более 100 человек, еще десятки получили ранения. «Более 100 мучеников и десятки получили ранения в результате израильской бомбардировки перемещенных лиц», — передает telegram-канал. Сообщается, что атака произошла во время проведения утренней молитвы в учреждении. Как сообщила армия Израиля, удар был нанесен по командованию ХАМАС в штабе, находящемся в школе рядом с мечетью. Там же подчеркнули, что сделали все возможное для снижения жертв среди гражданского населения. Эскалация напряженности вдоль границы между Израилем и Ливаном сохраняется с момента начала боевых действий со стороны Израиля против сектора Газа осенью 2023 года. По имеющимся данным, регулярные обмены артобстрелами между израильскими вооруженными силами и бойцами шиитского движения «Хезболлах» приводят к масштабной эвакуации мирного населения обеих стран. Конфликтная ситуация усилилась после того как лидер «Хезболлах» Хасан Насралла заявил о новом этапе борьбы вследствие удара по Бейруту и смерти командира Фуада Шукра. Помимо этого палестинское движение ХАМАС потеряло своего руководителя Исмаила Хании при атаке произошедшей в Тегеране. Израиль признал ответственность за покушение на Шукра, обвиняемого в обстреле Голанских высот.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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