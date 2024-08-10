Израиль нанес авиаудар по школе в лагере беженцев в Газе. Об этом сообщил telegram-канал «». В результате инцидента погибло более 100 человек, еще десятки получили ранения.
«Более 100 мучеников и десятки получили ранения в результате израильской бомбардировки перемещенных лиц», — передает telegram-канал. Сообщается, что атака произошла во время проведения утренней молитвы в учреждении.
Как сообщила армия Израиля, удар был нанесен по командованию ХАМАС в штабе, находящемся в школе рядом с мечетью. Там же подчеркнули, что сделали все возможное для снижения жертв среди гражданского населения.
Эскалация напряженности вдоль границы между Израилем и Ливаном сохраняется с момента начала боевых действий со стороны Израиля против сектора Газа осенью 2023 года. По имеющимся данным, регулярные обмены артобстрелами между израильскими вооруженными силами и бойцами шиитского движения «Хезболлах» приводят к масштабной эвакуации мирного населения обеих стран.
Конфликтная ситуация усилилась после того как лидер «Хезболлах» Хасан Насралла заявил о новом этапе борьбы вследствие удара по Бейруту и смерти командира Фуада Шукра. Помимо этого палестинское движение ХАМАС потеряло своего руководителя Исмаила Хании при атаке произошедшей в Тегеране. Израиль признал ответственность за покушение на Шукра, обвиняемого в обстреле Голанских высот.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.