Агитационный период в СМИ на выборах губернатора стартовал в Челябинской области

В Челябинской области 10 августа стартовала агитация в СМИ перед выборами губернатора. Об этом сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.
«Сегодня, 10 августа 2024 года, стартует предвыборная агитация в средствах массовой информации», — сообщает избирком в telegram-канале. Выборы губернатора пройдут в регионе 7—8 сентября.
Первым о своем намерении участвовать в борьбе за этот пост заявил действующий губернатор Алексей Текслер. Документы также подали представитель ЛДПР — депутат заксобрания области Виталий Пашин. Также зампред партии «Зеленая альтернатива» Степана Соловьева, депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) и лидер регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков.
Одновременно с выборами губернатора в Челябинске состоятся первые после 2014 года прямые выборы в городскую думу Челябинска и ряд довыборов в местные органы власти.
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