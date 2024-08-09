09 августа 2024

Агитационный период в СМИ на выборах губернатора стартовал в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок. Тюмень , выборы, выборы 2024, голосование
Выборы губернатора пройдут в Челябинской области 7—8 сентября (архивное фото) Фото:

В Челябинской области 10 августа стартовала агитация в СМИ перед выборами губернатора. Об этом сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.

«Сегодня, 10 августа 2024 года, стартует предвыборная агитация в средствах массовой информации», — сообщает избирком в telegram-канале. Выборы губернатора пройдут в регионе 7—8 сентября.

Первым о своем намерении участвовать в борьбе за этот пост заявил действующий губернатор Алексей Текслер. Документы также подали представитель ЛДПР — депутат заксобрания области Виталий Пашин. Также зампред партии «Зеленая альтернатива» Степана Соловьева, депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) и лидер регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков.

Одновременно с выборами губернатора в Челябинске состоятся первые после 2014 года прямые выборы в городскую думу Челябинска и ряд довыборов в местные органы власти.

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В Челябинской области 10 августа стартовала агитация в СМИ перед выборами губернатора. Об этом сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии. «Сегодня, 10 августа 2024 года, стартует предвыборная агитация в средствах массовой информации», — сообщает избирком в telegram-канале. Выборы губернатора пройдут в регионе 7—8 сентября. Первым о своем намерении участвовать в борьбе за этот пост заявил действующий губернатор Алексей Текслер. Документы также подали представитель ЛДПР — депутат заксобрания области Виталий Пашин. Также зампред партии «Зеленая альтернатива» Степана Соловьева, депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) и лидер регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков. Одновременно с выборами губернатора в Челябинске состоятся первые после 2014 года прямые выборы в городскую думу Челябинска и ряд довыборов в местные органы власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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