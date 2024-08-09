Политика Выборы Агитационный период в СМИ на выборах губернатора стартовал в Челябинской области 10 августа 2024 в 18:38 Размер текста - 17 + Выборы губернатора пройдут в Челябинской области 7—8 сентября (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области 10 августа стартовала агитация в СМИ перед выборами губернатора. Об этом сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии. «Сегодня, 10 августа 2024 года, стартует предвыборная агитация в средствах массовой информации», — сообщает избирком в telegram-канале. Выборы губернатора пройдут в регионе 7—8 сентября. Первым о своем намерении участвовать в борьбе за этот пост заявил действующий губернатор Алексей Текслер. Документы также подали представитель ЛДПР — депутат заксобрания области Виталий Пашин. Также зампред партии «Зеленая альтернатива» Степана Соловьева, депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) и лидер регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков. Одновременно с выборами губернатора в Челябинске состоятся первые после 2014 года прямые выборы в городскую думу Челябинска и ряд довыборов в местные органы власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области 10 августа стартовала агитация в СМИ перед выборами губернатора. Об этом сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии. «Сегодня, 10 августа 2024 года, стартует предвыборная агитация в средствах массовой информации», — сообщает избирком в telegram-канале. Выборы губернатора пройдут в регионе 7—8 сентября. Первым о своем намерении участвовать в борьбе за этот пост заявил действующий губернатор Алексей Текслер. Документы также подали представитель ЛДПР — депутат заксобрания области Виталий Пашин. Также зампред партии «Зеленая альтернатива» Степана Соловьева, депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) и лидер регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков. Одновременно с выборами губернатора в Челябинске состоятся первые после 2014 года прямые выборы в городскую думу Челябинска и ряд довыборов в местные органы власти. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям