Каждый день — приключение: психолог назвала полезные привычки для бодрого утра

The Guardian: прохладный душ и напиток без кофеина сделают утро бодрым

11 августа 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Вода предпочтительнее эспрессо в качестве утреннего напитка, но если нравится ритуал приготовления кофе, лучше заменить его на декофеинизированный Фото: Илья Московец © URA.RU Американский психолог Алекс Суджунг-Ким Панг советует планировать день с вечера. По его мнению, если вы потратите пару минут на то, чтобы наметить план на завтра в блокноте или приложении для заметок, это сделает утро более продуктивным. Такой подход дает вашему подсознанию возможность обдумывать идеи и задачи в течение ночи. В результате вы начинаете день с четким планом, что снижает чувство подавленности, рассказал врач газете The Guardian. URA.RU приводит главные советы психолога о том, какие еще привычки делают утро бодрым. Прохладный душ Начните день с бодрости: завершение утреннего душа прохладной водой — простой, но эффективный способ взбодриться. Холодная вода активизирует кровообращение, способствует выбросу эндорфинов и снижению уровня стресса. Начните с 30 секунд и постепенно увеличивайте время до минуты. Такой небольшой ритуал поможет вам чувствовать себя более бодрым и готовым к новому дню. Пробудите тело и разум Включите в утренний распорядок короткую прогулку на свежем воздухе. Прогулка в течение 15 минут не только помогает проснуться, но и стимулирует циркадные ритмы, что улучшает качество сна и настроение. Получение дневного света с утра поддерживает уровень серотонина, что делает вас более энергичным и сконцентрированным на протяжении дня. Замените утренний кофе После ночного сна организму необходимо восстановить баланс жидкости. Вместо утреннего кофе начните день со стакана воды или напитка без содержания кофеина. Это поможет избежать обезвоживания, которое может повлиять на когнитивные функции, и подготовит ваш организм к новому дню. Если вы любите ритуал приготовления кофе, попробуйте перейти на декофеинизированный вариант. Небольшая разминка Всего минута физических упражнений может существенно повлиять на ваше самочувствие в течение дня. Это может быть серия прыжков на месте, поза «приветствие солнцу» или 20 приседаний. Небольшая активность с утра увеличивает уровень бодрости, стимулирует творчество и помогает справиться с ощущением вялости. Завтрак с овощами и фруктами Начните день с пользы. Завтрак с добавлением овощей и фруктов помогает улучшить здоровье кишечника и поддерживает вас энергией на протяжении всего дня. Добавьте яркие фрукты или овощи в свои утренние блюда, чтобы получить максимум витаминов и антиоксидантов. Для тех, кто быстро чувствует голод после завтрака, полезно добавить источник белка, такой как греческий йогурт или творог. Медитация Спокойствие в начале дня. Медитация утром — отличный способ подготовить свой разум к предстоящим задачам. Несколько минут внимательности и глубокого дыхания помогут вам снять напряжение, улучшить концентрацию и снизить уровень стресса. Простой способ начать утро с гармонией и внутренним балансом. Не использовать телефон перед завтраком Уменьшите цифровое напряжение. Утренний отказ от использования телефона может оказаться очень полезным. Начинать день с проверки электронной почты или социальных сетей может вызвать ненужное беспокойство и рассеянность. Вместо этого посвятите утро себе — без отвлекающих факторов. Это поможет вам сохранить ясность ума и позитивный настрой на весь день. Каждый день — это приключение Пересмотр привычного подхода к задачам также может помочь. Вместо того чтобы воспринимать ключевые задачи как обязанность, врач Али Абдаал предлагает рассматривать их как увлекательные приключения. По его словам, раньше он фокусировался на выполнении самой важной задачи дня, но со временем это стало казаться слишком тяжелым. Теперь каждое утро он спрашивает себя: «Каково сегодняшнее приключение?». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский психолог Алекс Суджунг-Ким Панг советует планировать день с вечера. По его мнению, если вы потратите пару минут на то, чтобы наметить план на завтра в блокноте или приложении для заметок, это сделает утро более продуктивным. Такой подход дает вашему подсознанию возможность обдумывать идеи и задачи в течение ночи. В результате вы начинаете день с четким планом, что снижает чувство подавленности, рассказал врач газете The Guardian. URA.RU приводит главные советы психолога о том, какие еще привычки делают утро бодрым. Начните день с бодрости: завершение утреннего душа прохладной водой — простой, но эффективный способ взбодриться. Холодная вода активизирует кровообращение, способствует выбросу эндорфинов и снижению уровня стресса. Начните с 30 секунд и постепенно увеличивайте время до минуты. Такой небольшой ритуал поможет вам чувствовать себя более бодрым и готовым к новому дню. Включите в утренний распорядок короткую прогулку на свежем воздухе. Прогулка в течение 15 минут не только помогает проснуться, но и стимулирует циркадные ритмы, что улучшает качество сна и настроение. Получение дневного света с утра поддерживает уровень серотонина, что делает вас более энергичным и сконцентрированным на протяжении дня. После ночного сна организму необходимо восстановить баланс жидкости. Вместо утреннего кофе начните день со стакана воды или напитка без содержания кофеина. Это поможет избежать обезвоживания, которое может повлиять на когнитивные функции, и подготовит ваш организм к новому дню. Если вы любите ритуал приготовления кофе, попробуйте перейти на декофеинизированный вариант. Всего минута физических упражнений может существенно повлиять на ваше самочувствие в течение дня. Это может быть серия прыжков на месте, поза «приветствие солнцу» или 20 приседаний. Небольшая активность с утра увеличивает уровень бодрости, стимулирует творчество и помогает справиться с ощущением вялости. Начните день с пользы. Завтрак с добавлением овощей и фруктов помогает улучшить здоровье кишечника и поддерживает вас энергией на протяжении всего дня. Добавьте яркие фрукты или овощи в свои утренние блюда, чтобы получить максимум витаминов и антиоксидантов. Для тех, кто быстро чувствует голод после завтрака, полезно добавить источник белка, такой как греческий йогурт или творог. Спокойствие в начале дня. Медитация утром — отличный способ подготовить свой разум к предстоящим задачам. Несколько минут внимательности и глубокого дыхания помогут вам снять напряжение, улучшить концентрацию и снизить уровень стресса. Простой способ начать утро с гармонией и внутренним балансом. Уменьшите цифровое напряжение. Утренний отказ от использования телефона может оказаться очень полезным. Начинать день с проверки электронной почты или социальных сетей может вызвать ненужное беспокойство и рассеянность. Вместо этого посвятите утро себе — без отвлекающих факторов. Это поможет вам сохранить ясность ума и позитивный настрой на весь день. Пересмотр привычного подхода к задачам также может помочь. Вместо того чтобы воспринимать ключевые задачи как обязанность, врач Али Абдаал предлагает рассматривать их как увлекательные приключения. По его словам, раньше он фокусировался на выполнении самой важной задачи дня, но со временем это стало казаться слишком тяжелым. Теперь каждое утро он спрашивает себя: «Каково сегодняшнее приключение?».