США отправили атомную подлодку на Ближний Восток

Глава Минобороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную субмарину USS Georgia и ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
«Остин распорядился перебросить в регион ответственности Центрального командования ВС США подлодку USS Georgia», — говорится в сообщении Пентагона, передает РИА Новости. Помимо этого, отмечается, что министр обороны поручил ускорить отправку в регион авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C.
Ранее в Пентагоне заявили, что власти США для защиты Израиля направляют дополнительные силы и повышают готовность к развертыванию средств противоракетной обороны. Отмечалось, что предпринимаются шаги по повышению готовности к развертыванию дополнительных наземных средств защиты от баллистических ракет.
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