США отправили атомную подлодку на Ближний Восток

Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную подлодку
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Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную подлодку
Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную подлодку Фото:

Глава Минобороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную субмарину USS Georgia и ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Остин распорядился перебросить в регион ответственности Центрального командования ВС США подлодку USS Georgia», — говорится в сообщении Пентагона, передает РИА Новости. Помимо этого, отмечается, что министр обороны поручил ускорить отправку в регион авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C.

Ранее в Пентагоне заявили, что власти США для защиты Израиля направляют дополнительные силы и повышают готовность к развертыванию средств противоракетной обороны. Отмечалось, что предпринимаются шаги по повышению готовности к развертыванию дополнительных наземных средств защиты от баллистических ракет. 

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Глава Минобороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную субмарину USS Georgia и ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона. «Остин распорядился перебросить в регион ответственности Центрального командования ВС США подлодку USS Georgia», — говорится в сообщении Пентагона, передает РИА Новости. Помимо этого, отмечается, что министр обороны поручил ускорить отправку в регион авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C. Ранее в Пентагоне заявили, что власти США для защиты Израиля направляют дополнительные силы и повышают готовность к развертыванию средств противоракетной обороны. Отмечалось, что предпринимаются шаги по повышению готовности к развертыванию дополнительных наземных средств защиты от баллистических ракет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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