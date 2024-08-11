В Музее наивного искусства в Екатеринбурге с 16 августа откроется выставка крупнейшего в России собрания аутсайдер-арта. Коллекцию представит исследователь направления, психиатр-психотерапевт Владимир Гаврилов, рассказали URA.RU в Музее изобразительных искусств.
«Будет представлено более 120 предметов живописи, графики, скульптуры и фото-коллажей ярчайших российских и западных авторов художественного примитива: Александра Белых, Андрея Вавилова, Марты Грюненвальдт, Владимира Зороастрова, Натальи Каспирович», — заявили в пресс-службе. Некоторые работы покажут широкой аудитории впервые.
Коллекция Гаврилова берет начало с 1980-х годов, когда психиатр стал собирать работы пациентов. Произведения отбирались строго по принципам художественной ценности и экспрессивной насыщенности, вне зависимости от наличия ментальных особенностей или психиатрического опыта. За 40 лет коллекционирования Гаврилов провел более 100 выставок как в России, так и за рубежом.
Аутсайдерское искусство наполнено загадочными творческими явлениями. Работы этого направления часто не вписываются в привычную психосоциальную и художественную «норму», но при этом находит своих почитателей.
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