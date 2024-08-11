Психиатр устроит в Екатеринбурге выставку работ с психосоциальной антинормой. Фото

В екатеринбургском Музее наивного искусства откроется выставка аутсайдер арта

12 августа 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Некоторые работы покажут широкой аудитории впервые Фото: Размик Закарян © URA.RU В Музее наивного искусства в Екатеринбурге с 16 августа откроется выставка крупнейшего в России собрания аутсайдер-арта. Коллекцию представит исследователь направления, психиатр-психотерапевт Владимир Гаврилов, рассказали URA.RU в Музее изобразительных искусств. «Будет представлено более 120 предметов живописи, графики, скульптуры и фото-коллажей ярчайших российских и западных авторов художественного примитива: Александра Белых, Андрея Вавилова, Марты Грюненвальдт, Владимира Зороастрова, Натальи Каспирович», — заявили в пресс-службе. Некоторые работы покажут широкой аудитории впервые. Коллекция Гаврилова берет начало с 1980-х годов, когда психиатр стал собирать работы пациентов. Произведения отбирались строго по принципам художественной ценности и экспрессивной насыщенности, вне зависимости от наличия ментальных особенностей или психиатрического опыта. За 40 лет коллекционирования Гаврилов провел более 100 выставок как в России, так и за рубежом. Аутсайдерское искусство наполнено загадочными творческими явлениями. Работы этого направления часто не вписываются в привычную психосоциальную и художественную «норму», но при этом находит своих почитателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Музее наивного искусства в Екатеринбурге с 16 августа откроется выставка крупнейшего в России собрания аутсайдер-арта. Коллекцию представит исследователь направления, психиатр-психотерапевт Владимир Гаврилов, рассказали URA.RU в Музее изобразительных искусств. «Будет представлено более 120 предметов живописи, графики, скульптуры и фото-коллажей ярчайших российских и западных авторов художественного примитива: Александра Белых, Андрея Вавилова, Марты Грюненвальдт, Владимира Зороастрова, Натальи Каспирович», — заявили в пресс-службе. Некоторые работы покажут широкой аудитории впервые. Коллекция Гаврилова берет начало с 1980-х годов, когда психиатр стал собирать работы пациентов. Произведения отбирались строго по принципам художественной ценности и экспрессивной насыщенности, вне зависимости от наличия ментальных особенностей или психиатрического опыта. За 40 лет коллекционирования Гаврилов провел более 100 выставок как в России, так и за рубежом. Аутсайдерское искусство наполнено загадочными творческими явлениями. Работы этого направления часто не вписываются в привычную психосоциальную и художественную «норму», но при этом находит своих почитателей.