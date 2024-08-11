11 августа 2024

Психиатр устроит в Екатеринбурге выставку работ с психосоциальной антинормой. Фото

В екатеринбургском Музее наивного искусства откроется выставка аутсайдер арта
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка "Пограничное состояние" в Музее Наивного искусства. Екатеринбург, живопись
Некоторые работы покажут широкой аудитории впервые Фото:

В Музее наивного искусства в Екатеринбурге с 16 августа откроется выставка крупнейшего в России собрания аутсайдер-арта. Коллекцию представит исследователь направления, психиатр-психотерапевт Владимир Гаврилов, рассказали URA.RU в Музее изобразительных искусств.

«Будет представлено более 120 предметов живописи, графики, скульптуры и фото-коллажей ярчайших российских и западных авторов художественного примитива: Александра Белых, Андрея Вавилова, Марты Грюненвальдт, Владимира Зороастрова, Натальи Каспирович», — заявили в пресс-службе. Некоторые работы покажут широкой аудитории впервые.

Коллекция Гаврилова берет начало с 1980-х годов, когда психиатр стал собирать работы пациентов. Произведения отбирались строго по принципам художественной ценности и экспрессивной насыщенности, вне зависимости от наличия ментальных особенностей или психиатрического опыта. За 40 лет коллекционирования Гаврилов провел более 100 выставок как в России, так и за рубежом.

Аутсайдерское искусство наполнено загадочными творческими явлениями. Работы этого направления часто не вписываются в привычную психосоциальную и художественную «норму», но при этом находит своих почитателей.

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В Музее наивного искусства в Екатеринбурге с 16 августа откроется выставка крупнейшего в России собрания аутсайдер-арта. Коллекцию представит исследователь направления, психиатр-психотерапевт Владимир Гаврилов, рассказали URA.RU в Музее изобразительных искусств. «Будет представлено более 120 предметов живописи, графики, скульптуры и фото-коллажей ярчайших российских и западных авторов художественного примитива: Александра Белых, Андрея Вавилова, Марты Грюненвальдт, Владимира Зороастрова, Натальи Каспирович», — заявили в пресс-службе. Некоторые работы покажут широкой аудитории впервые. Коллекция Гаврилова берет начало с 1980-х годов, когда психиатр стал собирать работы пациентов. Произведения отбирались строго по принципам художественной ценности и экспрессивной насыщенности, вне зависимости от наличия ментальных особенностей или психиатрического опыта. За 40 лет коллекционирования Гаврилов провел более 100 выставок как в России, так и за рубежом. Аутсайдерское искусство наполнено загадочными творческими явлениями. Работы этого направления часто не вписываются в привычную психосоциальную и художественную «норму», но при этом находит своих почитателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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