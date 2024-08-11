«Выбрасывали бумаги из сейфа»: московские ревизоры шокировали свердловских силовиков

Московские ревизоры во время масштабной проверки в свердловском гарнизоне шокировали уральских полицейских. Проверяющие якобы вели себя очень жестко, уверяет источник URA.RU.
«Приходили в кабинеты и выбрасывали бумаги из сейфа», — вспоминает свидетель. В пресс-центр МВД РФ направлен запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Как ранее писало агентство, ревизия закончилась 9 августа. Москвичи якобы выявили множество разных нарушений (какие именно, собеседники URA.RU пока не уточняют). Из-за неутешительных результатов глава ГУ МВД по Свердловской области, генерал-лейтенант Александр Мешков пригрозил массовыми отставками в ведомстве.
Комиссией, которая проводила проверку, командовал главный инспектор МВД России, генерал-майор Владимир Яценко. В ее состав входили представители 12 московских подразделений.
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