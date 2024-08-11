11 августа 2024

«Выбрасывали бумаги из сейфа»: московские ревизоры шокировали свердловских силовиков

Инспекторы ГУ МВД шокировали свердловских полицейских во время проверки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Уральского поля. Курган, полиция, патруль полиции
Проверка в свердловском гарнизоне закончилась 9 августа Фото:

Московские ревизоры во время масштабной проверки в свердловском гарнизоне шокировали уральских полицейских. Проверяющие якобы вели себя очень жестко, уверяет источник URA.RU.

«Приходили в кабинеты и выбрасывали бумаги из сейфа», — вспоминает свидетель. В пресс-центр МВД РФ направлен запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Как ранее писало агентство, ревизия закончилась 9 августа. Москвичи якобы выявили множество разных нарушений (какие именно, собеседники URA.RU пока не уточняют). Из-за неутешительных результатов глава ГУ МВД по Свердловской области, генерал-лейтенант Александр Мешков пригрозил массовыми отставками в ведомстве.

Комиссией, которая проводила проверку, командовал главный инспектор МВД России, генерал-майор Владимир Яценко. В ее состав входили представители 12 московских подразделений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московские ревизоры во время масштабной проверки в свердловском гарнизоне шокировали уральских полицейских. Проверяющие якобы вели себя очень жестко, уверяет источник URA.RU. «Приходили в кабинеты и выбрасывали бумаги из сейфа», — вспоминает свидетель. В пресс-центр МВД РФ направлен запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит. Как ранее писало агентство, ревизия закончилась 9 августа. Москвичи якобы выявили множество разных нарушений (какие именно, собеседники URA.RU пока не уточняют). Из-за неутешительных результатов глава ГУ МВД по Свердловской области, генерал-лейтенант Александр Мешков пригрозил массовыми отставками в ведомстве. Комиссией, которая проводила проверку, командовал главный инспектор МВД России, генерал-майор Владимир Яценко. В ее состав входили представители 12 московских подразделений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...