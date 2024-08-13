Жители челябинского поселка остались на зиму без дров

В челябинском поселке Свободный нет дров на зиму

13 августа 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Проблема с дровами у сельчан второй год подряд Фото: Илья Московец © URA.RU Жители поселка Свободный Октябрьского района Челябинской области пожаловались на отсутствие дров на зиму. Как сообщила URA.RU местная жительница Зульфия, им второй год подряд не выделяют делянки для заготовки дров. «Проблема началась в прошлом году, когда нам в лесхозе отказали в выдаче делянок для заготовки дров. В этом году та же история. Мы весь год копили деньги, но купить невозможно — из соседних районов не везут на продажу, поскольку доставка выходит дороже самих дров. Как нам пережить эту зиму, чем топить печь?» — спрашивает жительница поселка. Женщина рассказала, что в зависимости от размера дома семьям нужно примерно 10-15 кубометров дров, это в среднем 2-3 телеги. Но и эти дрова они купить не могут — не у кого. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе ГУ лесами по Челябинской области, информация будет опубликована сразу после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка Свободный Октябрьского района Челябинской области пожаловались на отсутствие дров на зиму. Как сообщила URA.RU местная жительница Зульфия, им второй год подряд не выделяют делянки для заготовки дров. «Проблема началась в прошлом году, когда нам в лесхозе отказали в выдаче делянок для заготовки дров. В этом году та же история. Мы весь год копили деньги, но купить невозможно — из соседних районов не везут на продажу, поскольку доставка выходит дороже самих дров. Как нам пережить эту зиму, чем топить печь?» — спрашивает жительница поселка. Женщина рассказала, что в зависимости от размера дома семьям нужно примерно 10-15 кубометров дров, это в среднем 2-3 телеги. Но и эти дрова они купить не могут — не у кого. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе ГУ лесами по Челябинской области, информация будет опубликована сразу после получения.