13 августа 2024

Минздрав раскрыл состояние пострадавших в ДТП с автобусом под Екатеринбургом

Два пассажира, пострадавших в ДТП под Екатеринбургом, в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Пациенты получают всю необходимую помощь
Пациенты получают всю необходимую помощь Фото:

Пятерых пострадавших в ДТП с автобусом на трассе Первоуральск — Шаля доставили в ближайшую больницу. Два человека переведены в реанимацию и находятся в тяжелом состоянии, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«Пострадавшие находятся в горбольнице Первоуральска. Три женщины с ушибами и повреждением связок в состоянии средней степени тяжести помещены в травматологическое отделение. Двое уральцев с множественными повреждениями доставлены в реанимацию, их состояние врачи оценивают как тяжелое», — следует из сообщения.

Столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Volkswagen Golf произошло утром 14 августа. Всего пострадали девять человек. На месте ДТП организовано реверсивное движение.

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Пятерых пострадавших в ДТП с автобусом на трассе Первоуральск — Шаля доставили в ближайшую больницу. Два человека переведены в реанимацию и находятся в тяжелом состоянии, рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «Пострадавшие находятся в горбольнице Первоуральска. Три женщины с ушибами и повреждением связок в состоянии средней степени тяжести помещены в травматологическое отделение. Двое уральцев с множественными повреждениями доставлены в реанимацию, их состояние врачи оценивают как тяжелое», — следует из сообщения. Столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Volkswagen Golf произошло утром 14 августа. Всего пострадали девять человек. На месте ДТП организовано реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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