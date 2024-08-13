Минздрав раскрыл состояние пострадавших в ДТП с автобусом под Екатеринбургом

Пятерых пострадавших в ДТП с автобусом на трассе Первоуральск — Шаля доставили в ближайшую больницу. Два человека переведены в реанимацию и находятся в тяжелом состоянии, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
«Пострадавшие находятся в горбольнице Первоуральска. Три женщины с ушибами и повреждением связок в состоянии средней степени тяжести помещены в травматологическое отделение. Двое уральцев с множественными повреждениями доставлены в реанимацию, их состояние врачи оценивают как тяжелое», — следует из сообщения.
Столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Volkswagen Golf произошло утром 14 августа. Всего пострадали девять человек. На месте ДТП организовано реверсивное движение.
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