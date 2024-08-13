В Перми власти после возмущения Бастрыкина закрыли экстрим-парк

В Перми с 14 августа закрыт для посещения экстрим-парк в Дзержинском районе. Сейчас объект, на котором травмировались подростки, готовят к капитальному ремонту, сообщает мэрия.
«С 14 августа в экстрим-парке началась установка ограждения, доступ посетителей на объект ограничен. В 2025 году планируется проведение капитального ремонта экстрим-парка в соответствии с современными стандартами, предъявляемыми к таким объектам, и нормами безопасности. В ближайшее время начнутся подготовительные работы», — поясняет администрация Перми.
Сооружение, на котором проводит свой досуг пермская молодежь, оказалось небезопасным — двое пермяков получили здесь травмы. На случившееся обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил организовать проверку по факту травмирования подростков.
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