Плененные украинцы, мощный удар по ВСУ и планы Зеленского: что произошло под Курском 14 августа

Алаудинов: обстановка в Курской области находится под контролем

14 августа 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли ответный удар по ВСУ в Курской области Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВС РФ нанесли мощный удар по ВСУ в Курской области. Также Минобороны РФ сообщило о взятии в плен 18 бойцов ВСУ. Лидер Украины Владимир Зеленский выразил намерение установить военные комендатуры в Курской области. Основные события по ситуации в Курской области — в материале URA.RU. Байден впервые высказался о вторжении ВСУ в Курскую область Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область. По его словам, вторжение создает дилемму для России. Он отметил, что регулярно обсуждает ситуацию со своими сотрудниками и находится в постоянном контакте с украинцами. Деталями операции ВСУ Байден делиться не стал. Джо Байден не комментировал события в Курской области до 14 августа Фото: Official White House / Adam Schultz Усиление охраны Курской АЭС На фоне вторжения ВСУ Росгвардия дополнительно усилила охрану Курской АЭС. В пресс-службе ведомства сообщили, что росгвардейцы участвуют в охране правопорядка и осуществляют усиленный контроль в сфере оборота оружия на приграничных территориях. Особое внимание уделяется защите от налета беспилотников. Охрана Курской АЭС дополнительно усилена Росгвардией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мощный удар по ВСУ в Мартыновке Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов заявил, что российские военные завершают блокировку сил ВСУ, которые зашли на территорию Курской области. По его словам, обстановка в регионе находится под контролем, а противник несет большие потери в технике и живой силе. Позже Алаудинов сообщил о мощном ударе ВС РФ по ВСУ в населенном пункте Мартыновка Курской области. Он уточнил об уничтожении большого количества техники и живой силы противника, остановив их активное продвижение. Российские военные уничтожили большое количество техники и живой силы ВСУ, Апты Алаудинов Фото: miliman/pickupimage.com Пленение бойцов ВСУ В Министерстве обороны РФ сообщили о взятии в плен 18 бойцов ВСУ в Курской области. Среди плененных оказались военные 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад. За сутки противник потерял до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники. ВС РФ взяли в плен военных 80-й и 82-й десантно-штурмовых украинских бригад в Курской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Планы Владимира Зеленского Лидер Украины Владимир Зеленский выразил намерение установить военные комендатуры в Курской области. После совещания с кабинетом министров, в своем telegram-канале он сообщил, что обсудил ключевые вопросы безопасности и гуманитарной помощи, а также необходимость создания военных комендатур. На совещании с кабинетом министров Зеленский предложил рассмотреть возможность установления военных комендатур в Курской области Фото: Официальный сайт президента Украины Удар Су-25 по ВСУ Истребители Су-25 ВКС России нанесли удар по ВСУ в Курской области. Минобороны РФ сообщило, что экипажи штурмовой авиации атаковали скопление живой силы, бронированной и автомобильной военной техники ВСУ, уничтожив все цели. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ВКС России атаковали скопление войск ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Разрушение Вознесенского храма Украинские военные разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области. Митрополит Курский и Рыльский Герман сообщил, что вражеские военные разрушили храм в поселке Краснооктябрьский Глушковского района, где продолжаются боевые действия. В пресс-службе Московской Патриархии сообщили о разрушении Вознесенского храма-часовни (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ нанесли мощный удар по ВСУ в Курской области. Также Минобороны РФ сообщило о взятии в плен 18 бойцов ВСУ. Лидер Украины Владимир Зеленский выразил намерение установить военные комендатуры в Курской области. Основные события по ситуации в Курской области — в материале URA.RU. Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область. По его словам, вторжение создает дилемму для России. Он отметил, что регулярно обсуждает ситуацию со своими сотрудниками и находится в постоянном контакте с украинцами. Деталями операции ВСУ Байден делиться не стал. На фоне вторжения ВСУ Росгвардия дополнительно усилила охрану Курской АЭС. В пресс-службе ведомства сообщили, что росгвардейцы участвуют в охране правопорядка и осуществляют усиленный контроль в сфере оборота оружия на приграничных территориях. Особое внимание уделяется защите от налета беспилотников. Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов заявил, что российские военные завершают блокировку сил ВСУ, которые зашли на территорию Курской области. По его словам, обстановка в регионе находится под контролем, а противник несет большие потери в технике и живой силе. Позже Алаудинов сообщил о мощном ударе ВС РФ по ВСУ в населенном пункте Мартыновка Курской области. Он уточнил об уничтожении большого количества техники и живой силы противника, остановив их активное продвижение. В Министерстве обороны РФ сообщили о взятии в плен 18 бойцов ВСУ в Курской области. Среди плененных оказались военные 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад. За сутки противник потерял до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники. Лидер Украины Владимир Зеленский выразил намерение установить военные комендатуры в Курской области. После совещания с кабинетом министров, в своем telegram-канале он сообщил, что обсудил ключевые вопросы безопасности и гуманитарной помощи, а также необходимость создания военных комендатур. Истребители Су-25 ВКС России нанесли удар по ВСУ в Курской области. Минобороны РФ сообщило, что экипажи штурмовой авиации атаковали скопление живой силы, бронированной и автомобильной военной техники ВСУ, уничтожив все цели. Украинские военные разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области. Митрополит Курский и Рыльский Герман сообщил, что вражеские военные разрушили храм в поселке Краснооктябрьский Глушковского района, где продолжаются боевые действия.