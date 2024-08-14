Происшествия Росгвардия дополнительно усилила охрану Курской АЭС на фоне вторжения ВСУ 14 августа 2024 в 12:56 Размер текста - 17 + Охрана Курской АЭС усилена Росгвардией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Охрана Курской АЭС дополнительно усилена Росгвардией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Росгвардейцы участвуют в охране правопорядка, осуществляют усиленный контроль в сфере оборота оружия на приграничных территориях. Дополнительные меры приняты Росгвардией для охраны Курской АЭС», — сказано в сообщении. Его приводит ТАСС. Особое внимание на данный момент уделяется защите от налета беспилотников. Для этого расчеты проводят разведку местности и выявляют скрытные позиции противника. По данным военных аналитиков, ВСУ пытаются дойти до Курской АЭС. Командир специального подразделения «Царские Волки» Дмитрий Рогозин уверен, что главе Украины Владимиру Зеленскому нужна эта станция, чтобы устроить «ядерный шантаж». На данный момент АЭС не находится под контролем ВСУ, до нее им еще несколько десятков километров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Охрана Курской АЭС дополнительно усилена Росгвардией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Росгвардейцы участвуют в охране правопорядка, осуществляют усиленный контроль в сфере оборота оружия на приграничных территориях. Дополнительные меры приняты Росгвардией для охраны Курской АЭС», — сказано в сообщении. Его приводит ТАСС. Особое внимание на данный момент уделяется защите от налета беспилотников. Для этого расчеты проводят разведку местности и выявляют скрытные позиции противника. По данным военных аналитиков, ВСУ пытаются дойти до Курской АЭС. Командир специального подразделения «Царские Волки» Дмитрий Рогозин уверен, что главе Украины Владимиру Зеленскому нужна эта станция, чтобы устроить «ядерный шантаж». На данный момент АЭС не находится под контролем ВСУ, до нее им еще несколько десятков километров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям