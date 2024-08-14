ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области

Украинские военные разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области. Об этом сообщил Митрополит Курский и Рыльский Герман в рапорте о положении дел в Курской епархии от 12 августа.
«Пришло сообщение, что в поселке Краснооктябрьский Глушковского района вражескими военными разрушен Вознесенский храм-часовня», — указали в пресс-службе Московской Патриархии. В рапорте уточнено, что 12 священников выехали из Суджанского района Курской области, где продолжаются боевые действия с ВСУ.
Ранее в результате атаки ВСУ был разрушен Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Суджанском районе Курской области, что привело к потере жизни одного человека при эвакуации, сообщил настоятель монастыря игумен Питирим. Власти обещали помочь пострадавшим после разрушения святыни.
Также в своем обращении Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на сайте РПЦ осуждал нанесение целенаправленных ударов ВСУ по храмам и монастырям Русской православной церкви. Сильные разрушения получил Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь, передали в RT.
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