ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области

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Информацию о разрушении ВСУ святыни и уходе священников из района боев передали в РПЦ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области. Об этом сообщил Митрополит Курский и Рыльский Герман в рапорте о положении дел в Курской епархии от 12 августа.

«Пришло сообщение, что в поселке Краснооктябрьский Глушковского района вражескими военными разрушен Вознесенский храм-часовня», — указали в пресс-службе Московской Патриархии. В рапорте уточнено, что 12 священников выехали из Суджанского района Курской области, где продолжаются боевые действия с ВСУ.

Ранее в результате атаки ВСУ был разрушен Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Суджанском районе Курской области, что привело к потере жизни одного человека при эвакуации, сообщил настоятель монастыря игумен Питирим. Власти обещали помочь пострадавшим после разрушения святыни.

Также в своем обращении Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на сайте РПЦ осуждал нанесение целенаправленных ударов ВСУ по храмам и монастырям Русской православной церкви. Сильные разрушения получил Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь, передали в RT.

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Украинские военные разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области. Об этом сообщил Митрополит Курский и Рыльский Герман в рапорте о положении дел в Курской епархии от 12 августа. «Пришло сообщение, что в поселке Краснооктябрьский Глушковского района вражескими военными разрушен Вознесенский храм-часовня», — указали в пресс-службе Московской Патриархии. В рапорте уточнено, что 12 священников выехали из Суджанского района Курской области, где продолжаются боевые действия с ВСУ. Ранее в результате атаки ВСУ был разрушен Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Суджанском районе Курской области, что привело к потере жизни одного человека при эвакуации, сообщил настоятель монастыря игумен Питирим. Власти обещали помочь пострадавшим после разрушения святыни. Также в своем обращении Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на сайте РПЦ осуждал нанесение целенаправленных ударов ВСУ по храмам и монастырям Русской православной церкви. Сильные разрушения получил Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь, передали в RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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