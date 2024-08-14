ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области

14 августа 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Информацию о разрушении ВСУ святыни и уходе священников из района боев передали в РПЦ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские военные разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области. Об этом сообщил Митрополит Курский и Рыльский Герман в рапорте о положении дел в Курской епархии от 12 августа. «Пришло сообщение, что в поселке Краснооктябрьский Глушковского района вражескими военными разрушен Вознесенский храм-часовня», — указали в пресс-службе Московской Патриархии. В рапорте уточнено, что 12 священников выехали из Суджанского района Курской области, где продолжаются боевые действия с ВСУ. Ранее в результате атаки ВСУ был разрушен Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Суджанском районе Курской области, что привело к потере жизни одного человека при эвакуации, сообщил настоятель монастыря игумен Питирим. Власти обещали помочь пострадавшим после разрушения святыни. Также в своем обращении Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на сайте РПЦ осуждал нанесение целенаправленных ударов ВСУ по храмам и монастырям Русской православной церкви. Сильные разрушения получил Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь, передали в RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области. Об этом сообщил Митрополит Курский и Рыльский Герман в рапорте о положении дел в Курской епархии от 12 августа. «Пришло сообщение, что в поселке Краснооктябрьский Глушковского района вражескими военными разрушен Вознесенский храм-часовня», — указали в пресс-службе Московской Патриархии. В рапорте уточнено, что 12 священников выехали из Суджанского района Курской области, где продолжаются боевые действия с ВСУ. Ранее в результате атаки ВСУ был разрушен Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Суджанском районе Курской области, что привело к потере жизни одного человека при эвакуации, сообщил настоятель монастыря игумен Питирим. Власти обещали помочь пострадавшим после разрушения святыни. Также в своем обращении Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на сайте РПЦ осуждал нанесение целенаправленных ударов ВСУ по храмам и монастырям Русской православной церкви. Сильные разрушения получил Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь, передали в RT.