Зеленский заявил о желании создать военные комендатуры в Курской области

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленский в рамках совещания с кабинетом министров предложил рассмотреть создание военных комендатур в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Лидер Украины Владимир Зеленский выразил намерение установить военные комендатуры в Курской области. Об этом сообщил сам Зеленский в своих соцсетях.

«Совещание по ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур», — подчеркнул Зеленский в telegram-канале. После совещания с кабинетом министров глава Украины добавил о необходимости рассмотрения создания военных комендатур в области для обеспечения безопасности и гуманитарной помощи.

На данный момент обстановка в Курской области характеризуется блокированием украинских сил на отдельных участках, последующим уничтожением мобильных групп противника и присутствием под контролем российских вооруженных сил. Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов сообщил, что большая часть сил и средств ВСУ уже уничтожена, нарушители перекрывают территорию, а также остановлены в Курской области.

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Лидер Украины Владимир Зеленский выразил намерение установить военные комендатуры в Курской области. Об этом сообщил сам Зеленский в своих соцсетях. «Совещание по ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур», — подчеркнул Зеленский в telegram-канале. После совещания с кабинетом министров глава Украины добавил о необходимости рассмотрения создания военных комендатур в области для обеспечения безопасности и гуманитарной помощи. На данный момент обстановка в Курской области характеризуется блокированием украинских сил на отдельных участках, последующим уничтожением мобильных групп противника и присутствием под контролем российских вооруженных сил. Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов сообщил, что большая часть сил и средств ВСУ уже уничтожена, нарушители перекрывают территорию, а также остановлены в Курской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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