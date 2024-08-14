Зеленский заявил о желании создать военные комендатуры в Курской области

14 августа 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Зеленский в рамках совещания с кабинетом министров предложил рассмотреть создание военных комендатур в Курской области Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Лидер Украины Владимир Зеленский выразил намерение установить военные комендатуры в Курской области. Об этом сообщил сам Зеленский в своих соцсетях. «Совещание по ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур», — подчеркнул Зеленский в telegram-канале. После совещания с кабинетом министров глава Украины добавил о необходимости рассмотрения создания военных комендатур в области для обеспечения безопасности и гуманитарной помощи. На данный момент обстановка в Курской области характеризуется блокированием украинских сил на отдельных участках, последующим уничтожением мобильных групп противника и присутствием под контролем российских вооруженных сил. Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов сообщил, что большая часть сил и средств ВСУ уже уничтожена, нарушители перекрывают территорию, а также остановлены в Курской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер Украины Владимир Зеленский выразил намерение установить военные комендатуры в Курской области. Об этом сообщил сам Зеленский в своих соцсетях. «Совещание по ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур», — подчеркнул Зеленский в telegram-канале. После совещания с кабинетом министров глава Украины добавил о необходимости рассмотрения создания военных комендатур в области для обеспечения безопасности и гуманитарной помощи. На данный момент обстановка в Курской области характеризуется блокированием украинских сил на отдельных участках, последующим уничтожением мобильных групп противника и присутствием под контролем российских вооруженных сил. Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов сообщил, что большая часть сил и средств ВСУ уже уничтожена, нарушители перекрывают территорию, а также остановлены в Курской области.