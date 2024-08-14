Истребители Су-25 нанесли удар по ВСУ в Курской области. Видео

14 августа 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ обнародовало видеозапись удара Су-25 по скоплению военной техники ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Истребители Су-25 атаковали вооруженные силы Украины в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. После нанесения удара экипажи вернулись на базу, а разведка подтвердила уничтожение всех целей. Ранее российские военные взяли в плен 18 бойцов ВСУ в Курской области. Пленными стали военные из 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, сообщило Минобороны. В боях противник потерял до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, а общие потери украинских войск в области достигли до 2300 военнослужащих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Истребители Су-25 атаковали вооруженные силы Украины в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. После нанесения удара экипажи вернулись на базу, а разведка подтвердила уничтожение всех целей. Ранее российские военные взяли в плен 18 бойцов ВСУ в Курской области. Пленными стали военные из 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, сообщило Минобороны. В боях противник потерял до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, а общие потери украинских войск в области достигли до 2300 военнослужащих.