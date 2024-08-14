14 августа 2024

Московские музыканты сыграют в Перми на древних коми-пермяцких инструментах

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Концерт пройдет в ПДНТ "Губерния"
Концерт пройдет в ПДНТ "Губерния" Фото:

В Перми свое мастерство игры на старинных коми-пермяцких инструментах покажут музыканты из Москвы. Они сыграют на пэлянах – уникальных многоствольных флейтах, рассказали в доме народного творчества «Губерния».

«Руководитель московского ансамбля «Репей» Марина Крюкова и Народный мастер Пермского края Марина Крысова представят музыкальную программу, в которой прозвучат традиционные песни и реликтовая игра на пэлянах», - говорится на странице ПДНТ «Губерния» в соцсети «ВКонтакте».

Пэляны - многоствольные флейты, поясняют организаторы концерта. Ученые полагают, что Коми-Пермяцкий округ - одно из последних мест Восточной Европы, где еще сохранилась традиция игры на этих инструментах.

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В Перми свое мастерство игры на старинных коми-пермяцких инструментах покажут музыканты из Москвы. Они сыграют на пэлянах – уникальных многоствольных флейтах, рассказали в доме народного творчества «Губерния». «Руководитель московского ансамбля «Репей» Марина Крюкова и Народный мастер Пермского края Марина Крысова представят музыкальную программу, в которой прозвучат традиционные песни и реликтовая игра на пэлянах», - говорится на странице ПДНТ «Губерния» в соцсети «ВКонтакте». Пэляны - многоствольные флейты, поясняют организаторы концерта. Ученые полагают, что Коми-Пермяцкий округ - одно из последних мест Восточной Европы, где еще сохранилась традиция игры на этих инструментах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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