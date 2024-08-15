В Челябинске изменится движение нескольких троллейбусов

В середине августа в Челябинске отменится троллейбус №25, а также изменится движение маршрутов №7 и №17. Об этом сообщили 15 августа в пресс-службе мэрии города.
«С 16 августа отменяется троллейбус №25 (ЧКПЗ — Технический колледж). Связано это с переходом водителей из ЧелябГЭТ в Синару. С 17 августа изменится движение маршрутов №7 и 17 с учётом перекрытий. Троллейбусы направим: №7: АМЗ — ДС „Юность“, №17: Молдавская — Парк Гагарина. Также можно воспользоваться частично альтернативными маршрутами автобусов: 15, 22А, 64», — сообщили в пресс-службе.
О сроках запуска троллейбуса №25 сообщат позже. Маршрут возобновиться уже с новыми машинами. На время отмены предлагают воспользоваться автобусами: №5, №22А, №27, №33.
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