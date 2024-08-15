15 августа 2024

Сапсан из Украины долетел до Пермского края. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Птица долетела из Киева до Березников
Птица долетела из Киева до Березников Фото:

Сапсан долетел до Пермского края из Киева. О редкой птице сообщила Марина Перезолова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сапсана изловили, когда он попытался поймать кошку в кустах в Березниках. Сапсан окольцован. Орнитологическое кольцо ему было надето в Киеве», — написала Перзолова.

Пермячка рассказала, что у сапсана на глазу бельмо, из-за этого ему тяжелее охотиться. Как птице удалось долететь до Березников женщина не знает. Пермячка направила сообщение в Росприроднадзор и центр кольцевания. Впереди сапсана ждет обследование и лечение.

Впереди сапсана ждут обследования
Впереди сапсана ждут обследования
Фото:

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Сапсан долетел до Пермского края из Киева. О редкой птице сообщила Марина Перезолова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сапсана изловили, когда он попытался поймать кошку в кустах в Березниках. Сапсан окольцован. Орнитологическое кольцо ему было надето в Киеве», — написала Перзолова. Пермячка рассказала, что у сапсана на глазу бельмо, из-за этого ему тяжелее охотиться. Как птице удалось долететь до Березников женщина не знает. Пермячка направила сообщение в Росприроднадзор и центр кольцевания. Впереди сапсана ждет обследование и лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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