Птица долетела из Киева до Березников
Сапсан долетел до Пермского края из Киева. О редкой птице сообщила Марина Перезолова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сапсана изловили, когда он попытался поймать кошку в кустах в Березниках. Сапсан окольцован. Орнитологическое кольцо ему было надето в Киеве», — написала Перзолова.
Пермячка рассказала, что у сапсана на глазу бельмо, из-за этого ему тяжелее охотиться. Как птице удалось долететь до Березников женщина не знает. Пермячка направила сообщение в Росприроднадзор и центр кольцевания. Впереди сапсана ждет обследование и лечение.
Впереди сапсана ждут обследования
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