18 августа 2024
17 августа 2024
16 августа 2024

Прокуратура нашла нарушения на детских аттракционах в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аттракционы работали с нарушениями
Аттракционы работали с нарушениями Фото:

Прокуратура обнаружила, что три батутных комплекса в Югорске работали с нарушениями. Они расположены в торговых центрах и парке.

«В нарушение требований федерального законодательства батутные комплексы, расположенные в торговых центрах Югорска и городском парке, до ввода в эксплуатацию не были зарегистрированы в установленном порядке в органах Гостехнадзора», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Ведомство возбудило три административных дела.

Бизнесменам назначили штрафы на общую сумму в 60 тысяч рублей. Также в адрес предпринимателей внесли представления, которые еще рассматриваются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура обнаружила, что три батутных комплекса в Югорске работали с нарушениями. Они расположены в торговых центрах и парке. «В нарушение требований федерального законодательства батутные комплексы, расположенные в торговых центрах Югорска и городском парке, до ввода в эксплуатацию не были зарегистрированы в установленном порядке в органах Гостехнадзора», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Ведомство возбудило три административных дела. Бизнесменам назначили штрафы на общую сумму в 60 тысяч рублей. Также в адрес предпринимателей внесли представления, которые еще рассматриваются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...