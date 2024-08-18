Прокуратура нашла нарушения на детских аттракционах в ХМАО

Прокуратура обнаружила, что три батутных комплекса в Югорске работали с нарушениями. Они расположены в торговых центрах и парке.
«В нарушение требований федерального законодательства батутные комплексы, расположенные в торговых центрах Югорска и городском парке, до ввода в эксплуатацию не были зарегистрированы в установленном порядке в органах Гостехнадзора», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Ведомство возбудило три административных дела.
Бизнесменам назначили штрафы на общую сумму в 60 тысяч рублей. Также в адрес предпринимателей внесли представления, которые еще рассматриваются.
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