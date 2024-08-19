«Хейт уже идет»: «Мисс Екатеринбург» атаковали завистники в соцсетях

Новая королева красоты «Мисс Екатеринбург-2024» Алена Козлова после победы на престижном конкурсе столкнулась с хейтом в интернете. По словам девушки, многие завидуют ее успеху.
«А хейт уже идет, на самом деле. Я стараюсь ничего не читать, но иногда мне пересылают. Поэтому я примерно понимаю, что пишут люди, в каком контексте. Завидуют, наверное, или пытаются так самоутвердиться. Но, как говорится, черный PR — тоже PR», — рассказала Козлова в интервью радио «Комсомольская правда».
Ранее девушка уже участвовала в конкурсе, однако тогда ей не удалось победить. По ее словам, первая попытка была намного сложнее, так как для 18-летней девушки это невероятная физическая и эмоциональная нагрузка. Она также заявила в интервью, что пока не планирует участвовать в конкурсе «Мисс Россия», однако такая вероятность остается.
Козловой 19 лет. Она учится в Екатеринбургском колледже транспортного строительства, осваивает специальность «Гостиничное дело». Также она преподает дефиле и фотопозирование в модельной школе. Победительницу конкурса выбрали во время празднования Дня города 17 августа.
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