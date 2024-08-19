«Хейт уже идет»: «Мисс Екатеринбург» атаковали завистники в соцсетях

«Мисс Екатеринбург» столкнулась с хейтом в интернете
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алена Козлова рассматривает хейт в интернете как PR
Алена Козлова рассматривает хейт в интернете как PR Фото:

Новая королева красоты «Мисс Екатеринбург-2024» Алена Козлова после победы на престижном конкурсе столкнулась с хейтом в интернете. По словам девушки, многие завидуют ее успеху.

«А хейт уже идет, на самом деле. Я стараюсь ничего не читать, но иногда мне пересылают. Поэтому я примерно понимаю, что пишут люди, в каком контексте. Завидуют, наверное, или пытаются так самоутвердиться. Но, как говорится, черный PR — тоже PR», — рассказала Козлова в интервью радио «Комсомольская правда».

Ранее девушка уже участвовала в конкурсе, однако тогда ей не удалось победить. По ее словам, первая попытка была намного сложнее, так как для 18-летней девушки это невероятная физическая и эмоциональная нагрузка. Она также заявила в интервью, что пока не планирует участвовать в конкурсе «Мисс Россия», однако такая вероятность остается.

Козловой 19 лет. Она учится в Екатеринбургском колледже транспортного строительства, осваивает специальность «Гостиничное дело». Также она преподает дефиле и фотопозирование в модельной школе. Победительницу конкурса выбрали во время празднования Дня города 17 августа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новая королева красоты «Мисс Екатеринбург-2024» Алена Козлова после победы на престижном конкурсе столкнулась с хейтом в интернете. По словам девушки, многие завидуют ее успеху. «А хейт уже идет, на самом деле. Я стараюсь ничего не читать, но иногда мне пересылают. Поэтому я примерно понимаю, что пишут люди, в каком контексте. Завидуют, наверное, или пытаются так самоутвердиться. Но, как говорится, черный PR — тоже PR», — рассказала Козлова в интервью радио «Комсомольская правда». Ранее девушка уже участвовала в конкурсе, однако тогда ей не удалось победить. По ее словам, первая попытка была намного сложнее, так как для 18-летней девушки это невероятная физическая и эмоциональная нагрузка. Она также заявила в интервью, что пока не планирует участвовать в конкурсе «Мисс Россия», однако такая вероятность остается. Козловой 19 лет. Она учится в Екатеринбургском колледже транспортного строительства, осваивает специальность «Гостиничное дело». Также она преподает дефиле и фотопозирование в модельной школе. Победительницу конкурса выбрали во время празднования Дня города 17 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...