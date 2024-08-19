В Перми не смогли договориться о внешнем облике фасадов в центре города

Пермская счетная палата отклонила проект о внешнем облике фасадов в центре Перми

20 августа 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

Планировалось, что новые правила начнут действовать с весны следующего года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская контрольно-счетная палата (КСП) рекомендовала отклонить проект о внешнем облике фасадов в центре города. В решении ведомства указано, что разработка колерного паспорта объектов «является завышенным требованием». «Реализация проекта повлечет допрасходы городского бюджета в размере 2,6 млн рублей, так как разработка колерных паспортов требуется в отношении 95 муниципальных зданий. Также предлагаемое решение не относится к вопросам, регулируемым правилами благоустройства, в частности не является требованием к внешнему виду фасадов зданий», — на решение КСП ссылается «Коммерсант-Прикамье». URA.RU уже писало, что мэрия Перми планирует ввести колерные паспорта для зданий, которые находятся в центре города. По мнению властей, это поможет улучшить внешний облик улиц. Авторы проекта планировали приступить к его реализации с 1 марта 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермская контрольно-счетная палата (КСП) рекомендовала отклонить проект о внешнем облике фасадов в центре города. В решении ведомства указано, что разработка колерного паспорта объектов «является завышенным требованием». «Реализация проекта повлечет допрасходы городского бюджета в размере 2,6 млн рублей, так как разработка колерных паспортов требуется в отношении 95 муниципальных зданий. Также предлагаемое решение не относится к вопросам, регулируемым правилами благоустройства, в частности не является требованием к внешнему виду фасадов зданий», — на решение КСП ссылается «Коммерсант-Прикамье». URA.RU уже писало, что мэрия Перми планирует ввести колерные паспорта для зданий, которые находятся в центре города. По мнению властей, это поможет улучшить внешний облик улиц. Авторы проекта планировали приступить к его реализации с 1 марта 2025 года.