19 августа 2024

В Перми не смогли договориться о внешнем облике фасадов в центре города

Пермская счетная палата отклонила проект о внешнем облике фасадов в центре Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, центр перми
Планировалось, что новые правила начнут действовать с весны следующего года Фото:

Пермская контрольно-счетная палата (КСП) рекомендовала отклонить проект о внешнем облике фасадов в центре города. В решении ведомства указано, что разработка колерного паспорта объектов «является завышенным требованием».

«Реализация проекта повлечет допрасходы городского бюджета в размере 2,6 млн рублей, так как разработка колерных паспортов требуется в отношении 95 муниципальных зданий. Также предлагаемое решение не относится к вопросам, регулируемым правилами благоустройства, в частности не является требованием к внешнему виду фасадов зданий», — на решение КСП ссылается «Коммерсант-Прикамье».

URA.RU уже писало, что мэрия Перми планирует ввести колерные паспорта для зданий, которые находятся в центре города. По мнению властей, это поможет улучшить внешний облик улиц. Авторы проекта планировали приступить к его реализации с 1 марта 2025 года.

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Пермская контрольно-счетная палата (КСП) рекомендовала отклонить проект о внешнем облике фасадов в центре города. В решении ведомства указано, что разработка колерного паспорта объектов «является завышенным требованием». «Реализация проекта повлечет допрасходы городского бюджета в размере 2,6 млн рублей, так как разработка колерных паспортов требуется в отношении 95 муниципальных зданий. Также предлагаемое решение не относится к вопросам, регулируемым правилами благоустройства, в частности не является требованием к внешнему виду фасадов зданий», — на решение КСП ссылается «Коммерсант-Прикамье». URA.RU уже писало, что мэрия Перми планирует ввести колерные паспорта для зданий, которые находятся в центре города. По мнению властей, это поможет улучшить внешний облик улиц. Авторы проекта планировали приступить к его реализации с 1 марта 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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