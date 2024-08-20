На Урале готовят новые пункты для приема жителей Курской и Белгородской областей

20 августа 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Свердловская и Тюменская области разместили у себя четырех жителей Курской области Фото (архив): Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Главным инспекторам УрФО поручили подготовить пункты временного размещения для приема жителей Курской и Белгородской областей, территории которых оказались под атакой ВСУ. Оперативное совещание с ними по этому вопросу провел 20 августа полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «В регионы УрФО уже прибыло несколько семей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за агрессии со стороны противника. Мы должны быть готовы к приему людей, а главное обеспечить их должным вниманием и всесторонней помощью», — заявил Владимир Якушев, его цитирует telegram-канал пресс-службы УрФО. По его словам, сейчас жители Курской области находятся в пунктах временного размещения Уральского федерального округа. Двоих разместили в Свердловской области и двоих Тюменской области. Готовится принять семью из Белгородской области Южный Урал. Также регионы УрФО активно помогают жителям Курской области на местах. Там работает Гуманитарный добровольческий корпус. Жителям приграничных регионов России отправляют фуры с продуктами, медикаментами и вещами первой необходимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главным инспекторам УрФО поручили подготовить пункты временного размещения для приема жителей Курской и Белгородской областей, территории которых оказались под атакой ВСУ. Оперативное совещание с ними по этому вопросу провел 20 августа полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «В регионы УрФО уже прибыло несколько семей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за агрессии со стороны противника. Мы должны быть готовы к приему людей, а главное обеспечить их должным вниманием и всесторонней помощью», — заявил Владимир Якушев, его цитирует telegram-канал пресс-службы УрФО. По его словам, сейчас жители Курской области находятся в пунктах временного размещения Уральского федерального округа. Двоих разместили в Свердловской области и двоих Тюменской области. Готовится принять семью из Белгородской области Южный Урал. Также регионы УрФО активно помогают жителям Курской области на местах. Там работает Гуманитарный добровольческий корпус. Жителям приграничных регионов России отправляют фуры с продуктами, медикаментами и вещами первой необходимости.